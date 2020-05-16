«فيسبوك» تشتري «جيفي» للصور المتحركة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 02:28 مساء

اشترت شبكة «فيسبوك» شركة «جيفي» الناشئة المتخصصة في الصور المتحركة، لدمجها بتطبيقها الشهير «إنستغرام».

ولم تكشف الشبكة العملاقة عن قيمة الصفقة، غير أن موقع «أكسيوس» الإخباري لفت إلى أن «فيسبوك» دفعت 400 مليون دولار على هذا الاستحواذ، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وتعرف «جيفي» باستخدامها ملصقات ومنتجات أخرى، يُستخدم فيها نسق «جي آي إف» «نسق الرسومات المتبادلة».

وقالت «فيسبوك» في بيان إن «شركة جيفي الرائدة في التعبير البصري والإبداع، تنضم إلى شركة فيسبوك اليوم لتكون جزءا من فريق إنستغرام».

وأضافت الشبكة العملاقة: «جيفي تجعل المحادثات اليومية مسلية أكثر، لذا نعتزم إدماج مكتبتها (للصور المتحركة من نسق) جي آي إف في إنستغرام وتطبيقاتنا الأخرى لتمكين الناس من إيجاد الطريقة الصحيحة للتعبير عن أنفسهم».

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