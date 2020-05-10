«مارا».. فيلة عجوز في رحلة إنقاذ

صورة مؤرخة في 9 مايو 2020 تظهر خرطوم الفيلة مارا في الحديقة البيئية في بوينوس آيرس (أ ف ب)

أعلنت بلدية العاصمة الأرجنتينية، انطلاق «مارا»، وهي أنثى فيل عجوزة ولدت في الهند، في رحلة من بوينوس آيرس إلى أحد ملاجئ الحيوانات في البرازيل «من أجل حياة أفضل».

أمضت «مارا» التي يراوح عمرها بين 50 و54 عاما الجزء الأول من حياتها كحيوان سيرك ثم وصلت في العام 1995 إلى حديقة حيوانات في بوينوس آيرس تحولت منذ ذلك الحين إلى حديقة بيئية حيث عاشت هذه الفيلة، وفق «فرانس برس».

وبدأت «مارا» رحلتها الممتدة على ألفي كيلومتر، والتي كانت مقررة منذ يناير رغم تفشي فيروس كورونا. وضع بروتوكول خاص لحمايتها وحماية الطواقم التي ترافقها.

يبلغ وزن «مارا» 5,5 طن وطولها 5 أمتار وعرضها مترين وارتفاعها 3 أمتار. وهي تتناول طنا من الخضر والعلف وقصب السكر كل يوم.

ويوم السبت، خلال عملية استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات في الحديقة البيئية الواقعة في منطقة باليرمو في بوينوس آيرس، وضعت «مارا» في صندوق خشبي ضخم تم إنشاؤه خصيصا لهذا الأمر وأدخل إلى شاحنة باستخدام رافعة.

وانطلقت الشاحنة حوالى السادسة مساء (9,00 مساء بتوقيت غرينتش). أما وجهتها النهائية فهي تشابادا دي غويمارايس في ماتو غروسو وهي ولاية في وسط غرب البرازيل، وتضم محمية للفيلة تمتد مساحتها على 1200 هكتار حيث ستعيش «مارا» الأيام الأخيرة من حياتها.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة بين أربعة وخمسة أيام وفقا للبيان الصادر عن بلدية بوينوس آيرس.