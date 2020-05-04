نمر ثلجي نادر يثير الجدل في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 10:15 صباحا
نمر ثلج في كيرغيزستان (أ ف ب)

أعلن مسؤولون، الأحد، الإمساك بنمر «سنو ليوبارد» نادر، في أثناء هجومه على الماشية في قرية نائية في جبال هملايا الهندية،وسينقل إلى حديقة حيوانات بدلا من إطلاق سراحه.

وعثر على هذا الحيوان المهدد بالانقراض، السبت، بعدما حوصر داخل حظيرة تضم رؤوسا من الأغنام والماعز في قرية جيو قرب الحدود مع التيبت في ولاية هيماشال براديش في الهند، حسب «فرانس برس».

وقال مسؤول الحياة البرية هارديف نيغي، قائد الفريق الذي أمسك بالنمر إن «هذا الحيوان لم يتمكن من الهرب من الحظيرة بعدما قتل عددا قليلا من الماشية». وأضاف «اتصل بنا الراعي ووضعنا الحيوان في قفص».

وأوضحت مسؤولة الحياة البرية في الولاية سافيتا شارما لوكالة «فرانس برس» أن نمر الثلج لم يعد إطلاقه لأن الحادث تضمن «نزاعا بين الحيوانات البرية والبشر» مضيفة أنه سيتم نقله إلى حديقة حيوان في التلال الواقعة خارج عاصمة الولاية شيملا.

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وقدر المسؤولون أن الحيوان قتل 43 من الأغنام والماعز في الحظيرة على مدى أربعة أيام.

ووفقا لشارما، لا يوجد إلا 44 من هذه النمور النادرة في الطرق المرتفعة والوديان الوعرة في هيماشال براديش.

وقال راجيشوار نيغي من منظمة «نايتشر ووتش إنديا» في الهند، إن القرار يحكم على الحيوان بحياة خالية من الحرية.

وأوضح لوكالة «فرانس برس» «هل يعني ذلك أن النمر سيمضي بقية حياته في حديقة الحيوانات بدلا من براري هملايا؟».

وأضاف أن الحيوان سيعاني أيضا من ارتفاع درجات الحرارة في حديقة الحيوانات في شيملا، وهي أكثر دفئا من موطنه الطبيعي.

وتابع نيغي أن النمور الثلجية أُجبرت على الانتقال إلى ارتفاعات أدنى والانقضاض على الحيوانات الأليفة بعدما تم القضاء على فرائسها الطبيعية من خلال الصيد.

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