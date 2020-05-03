ولادة أول دب باندا في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 11:01 صباحا
صورة وزعتها حديقة حيوانات أوهاندز في 2 مايو 2020 للباندا العملاقة وو ون مع صغيرها (أ ف ب)

وضعت أنثى الباندا العملاقة «وو ون» التي أعارتها الصين لحديقة حيوانات «أوهاندز»الهولندية صغيرا.

وقد حدث التزاوج في يناير وولد الدب الذي يعتبر ملكا لبكين، مثل والدته «وون ون» ووالده «تشينغ يا»، في الأول من مايو.

وأوضحت حديقة الحيوانات في مدينة رينين في وسط البلاد في بيان «الأم وشبلها بحال جيدة».

وقال مارسيل بوكورن مالك حديقة «أويهاندز»، «حبل بصغير الباندا هذا وولد بطريقة طبيعي».

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وأضاف «ذكر أم أنثى؟ لا نستطيع تحديد جنس الدب الصغير  في الوقت الحالي» لافتا إلى أنه «بعد بضعة أشهر، سنتمكن من تحديد جنسه (...) وسنطلق عليه اسما بعد ذلك».

وبعد أربع سنوات، سينقل هذا الشبل إلى الصين للانضمام إلى برنامج للتكاثر. وأعير الوالدان لهولندا في العام 2017 لمدة 15 عاما.

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