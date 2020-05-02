«آيكان» تعيق صفقة متعلقة بنطاق «.أورغ»

موظفون في هيئة آيكان خلال مؤتمر عبر الفيديو في مدينة بلايا ديل ري في 6 مارس 2020 (أ ف ب)

أوقفت هيئة «آيكان» شراء صندوق استثماري للجهة الناظمة لأسماء النطاق المنتهية بـ«.أورغ».

والهيئة هي المشرفة على استخدام العناوين الإلكترونية، بينما يعد نطاق «.أورغ»، هو الأكثر تفضيلا لدى المنظمات غير الربحية.

وكان صندوق «إيثوس كابيتل» الاستثماري عرض مليار دولار على اتحاد «إنترنت سوسايتي»، ليشتري منه هذه الجهة الناظمة التي تحمل اسم «بابلك إنترست ريجيستري» «بي آي آر»، وفق «فرانس برس».

ولإنجاز هذه الصفقة، كان يتعين الحصول على موافقة شركة الإنترنت للأرقام والأسماء الممنوحة «آيكان». وقال رئيس «آيكان» مارتن بوترمان: «قرارنا برفض هذا الطلب يأتي إثر درس معمق».

وأضاف «هذا الطلب لتغيير الجهة المشرفة كان شديد التعقيد، وهذا يعود جزئيا إلى أنه يسعى لتحويل منظمة غير ربحية إلى كيان تجاري كان سيحمل مديونية بقيمة 360 مليون دولار».

10,5 ملايين موقع إلكتروني

ثمة 10,5 ملايين موقع إلكتروني ينتهي باسم النطاق «.أورغ»، بينها ما يعود إلى منظمات صغيرة أو كبيرة تدافع عن قضايا شتى.

ومن بين هذه المنظمات على سبيل المثال لا الحصر، الأمم المتحدة والبنك الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة «أطباء بلا حدود».

وأشار بوترمان إلى أن «آيكان» تعتبر أن اسم النطاق هذا «له طبيعة أساسية مرتبطة بالمصلحة العامة».

ولفت إلى أن «فكرة نقل السيطرة إلى كيان تجاري له آليات عمل مجهولة حتى اليوم لناحية التفاعل مع مجتمعه لحمايته جعل من سماحنا بإجراء هذا التغيير أمرا غير منطقي».

أما صندوق «إيثوس كابيتل» الاستثماري فاعتبر من ناحيته أن هذا القرار يشكل «سابقة خطرة» لأنه «يفتح الطريق أمام الرفض الأحادي من جانب آيكان لعمليات النقل المستقبلية بسبب ضغوط مركزة من جهات خارجة عن العملية».

كذلك، رأى الصندوق الذي نشأ العام الماضي أن هذا القرار «سيخنق الابتكار ويعيق الاستثمار المستقبلي في قطاع أسماء النطاق الإلكترونية».