تدابير الإغلاق لا توقف الصيد غير الشرعي لحيوانات مهددة بالانقراض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 03:29 مساء
آكل النمل الحرشفي في حديقة للحيوانات في سنغافورة، 30 يونيو 2017 (أ ف ب)

حذرت منظمة «وايلدلايف جاستس كوميشن» غير الحكومية، الأربعاء، من تزايد الصيد غير الشرعي للأنواع المهددة بالانقراض مع تركيز الحكومات اهتمامها على مكافحة فيروس «كورونا المستجد».

وقالت المنظمة: «هناك تخوف شديد من ازدياد الصيد غير الشرعي أثناء تدابير العزل، إذ قد تستغل الشبكات الإجرامية إغلاق الحدائق أو خفض الدوريات في المناطق المحمية أو تركيز الموارد المخصصة لإنفاذ القانون على القضايا المتصلة بـ(كوفيد-19)»، وفق «فرانس برس».

ونفذت عمليات ضبط كبيرة في أفريقيا وآسيا منذ أن فرضت تدابير الإغلاق في بلاد كثيرة. ومن تلك العمليات، ضبط أكثر من ستة أطنان من حراشف آكل النمل الحرشفي في ماليزيا الشهر الماضي وكميات كبيرة من العاج في كمبوديا ولاوس وفيتنام، وفقا للمنظمة غير الحكومية.

وتعتبر هذه المنظمة أنه من المهم تعزيز إجراءات تضبط الحدود، فيما تتكيف الشبكات الإجرامية مع هذا الوضع الجديد.

وجاء فيروس «كورونا» من عالم الحيوان، وتم إدراج الخفافيش وحيوانات آكل النمل الحرشفي في القائمة السوداء.

في فبراير، حظرت الصين تجارة الحيوانات البرية ونقلها واستهلاكها، الأمر الذي أدى، وفقا للمنظمة، إلى تراكم كميات ضخمة من العاج وحراشف آكل النمل الحرشفي في دول جنوب شرق آسيا.

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