«يوتيوب» يواجه إشاعات كورونا بـ«لوحات تقصي الحقائق»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 11:00 صباحا
صورة مؤرخة في 21 نوفمبر 2019 لشعاري غوغل ويوتيوب (أ ف ب)

تشكل أزمة فيروس كورونا المستجد أرضا خصبة، لإطلاق نظريات المؤامرة وانتشار علاجات كاذبة على الإنترنت.

لهذا، يكثف «يوتيوب» جهوده لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، بإضافة لوحات لتقصي الحقائق مرتبطة بنتائج البحث على الموقع، حسب «فرانس برس».

وأعلن «يوتيوب» التابع لـ«غوغل» في بيان نشر الثلاثاء، أن هذه اللوحات التي أطلقت في الهند والبرازيل العام الماضي، ستطلق الآن في الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع أن وباء كوفيد-19 «أعاد تأكيد أهمية حصول المستخدمين على معلومات دقيقة»، خصوصا أن عدد الباحثين عن الأخبار والمعلومات على «يوتيوب» ازداد في السنوات الأخيرة.

وستظهر لوحات تقصي الحقائق على «يويتوب»، عندما يبحث المستخدمون عن معلومات معينة تبيَّن أنها كاذبة مثل الادعاءات التي تفيد بأن كوفيد-19 هو سلاح بيولوجي، وفقا للشركة.

وصف الموقع ميزة تقصي الحقائق بأنها جزء من الجهود المستمرة، للحد من انتشار المعلومات الخاطئة.

وأضاف «يوتيوب» في بيانه أنه تعاون مع أكثر من 12 منظمة أميركية في هذه الجهود، من بينها «فاك تشيك.أورغ» و«بوليتي فاكت».

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