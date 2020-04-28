بالصور: عالم مصري يكتشف نملة «فاروق الباز»

العالم المصري فاروق الباز (بوابة الوسط)

أطلق العالم المصري، الدكتور مصطفى شرف، أستاذ علم النمل بجامعة الملك سعود اسم العالم المصري الشهير فاروق الباز على أحد أنواع النمل التي نجح في اكتشافها مؤخرًا.

يأتي الاكشتاف في إطار عملية بحثية، أطلقها قسم وقاية النبات بكلية علوم الأغذية والزراعة بالجامعة، لاستكشاف الثروات الطبيعية في شبه الجزيرة العربية، خاصة منطقة ظفار.

وتضم ظفار غطاءً نباتيًّا كثيفًا يتمثل في أكثر من 750 نوعًا من النباتات المحلية تغطي مساحة أكثر من 53 ألف هكتار، خمسون منها تعتبر أنواعًا متوطنة وهذا يعني أنها لا توجد في مكان آخر من العالم كما تضم أكثر من 75 % من التنوع البيولوجي في السلطنة.

وشهدت الرحلة العلمية جمع آلاف العينات من أنواع النمل، لاستكشاف الأنواع الجديدة منها، التي لم تكن معروفة من قبل.

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ومع أول أيام الاستكشاف زار الفريق البحثي منطقة تسمى عين رازات، ومع تفحص أنواع النمل الموجود على إحدى الأشجار عثر شرف، أستاذ علم النمل بالجامعة، على شغالتين من شغالات النمل بدتا مختلفين عن أنوع النمل المعروفة، التي تتبع جنسًا شائعًا من أجناس النمل يسمى Lepisiota، وبعد فحص العينتين ومقارنتهما بالأنواع المحلية والعالمية التابعة للجنس تأكد للباحث أن العينتين تمثلان نوعًا جديدًا.

وكما هو متبع في مجال اكتشاف الأنواع الحيوانية الجديدة كان لزامًا على الباحث أن يطلق اسمًا جديدًا على هذا النوع، ثم يتم وصفه حسب الأصول والقواعد العالمية المتبعة والموصى بها من اللجنة الدولية للتسمية الحيوانية.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» قال شرف، الثلاثاء، إنه أخذ عهدًا على نفسه أن يكرم القامات العلمية والفكرية العربية بإطلاق أسمائهم على تلك الاكتشافات، موضحًا أنه منذ صغره «معجب بشخصية الدكتور فاروق الباز وبتواضعه الجم وعلمه الغزير والنجاح العلمي والإنجازات الباهرة التي حققها على مدار أعوام من العمل والاجتهاد».

واللافت أن الباز مثل دافعًا لشرف لالتحاقه بكلية العلوم جامعة عين شمس، وهي الجامعة نفسها التي تخرج فيها الباز الذي شغل عضو المجلس الاستشارى المصري لرئيس الجمهورية.

ووفقًا للمتبع، كان ضروريًّا أن يستأذن الدكتور الباز بشأن تلك التسمية لأخذ موافقته، فكتب الدكتور شرف رسالة إلكترونية يشرح فيها الموضوع العلمي، وفوجئ بالرد يصله خلال أقل من ساعة مرحبًا بالفكرة.

نشر البحث

وأُرسلت عينة إلى أكاديمية سان فرانسيسكو للعلوم لأخذ صور عالية الجودة ثم تمت مقارنة النوع الجديد بالأنواع الشبيهة، ونشر البحث بواسطة أربعة من أبرز علماء الحشرات وهم: الأستاذ الدكتور مصطفى شرف-جامعة الملك سعود (المؤلف الأول)، والأستاذ الدكتور عمرو محمد عبد السميع-جامعة القاهرة (المؤلف الثاني)، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن سعد الداود-جامعة الملك سعود (المؤلف الثالث)، والدكتور فرانشيسكو هيتا جارسيا-معد أوكيناوا للعوم والتكنولوجيا-اليابان (المؤلف الرابع).

ونشر البحث في العدد رقم 76 من المجلة العلمية الشهيرة «Journal of Hymenoptera Research».

ويضيف شرف: «فور نشر البحث تم إبلاغ عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور فاروق الباز بظهور البحث، وقد أثنى عليه وأبلغ الدكتور شرف شكره وامتنانه لهذا الاكتشاف وهذا التقدير النبيل».

يذكر أن الدكتور شرف اكتشف العديد من أنواع النمل من شبه الجزيرة العربية أطلق عليها أسماء الكثير من القامات الفكرية والدينية والعلمية يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر النوع Nesomyrmex zaheri نسبة للشيخ عبد العظيم زاهر رحمه الله، Parasyscia rifaati نسبة للشيخ محمد رفعت، Temnothorax elmenshawyi نسبة للشيخ محمد صديق المنشاوي، Trichomyrmex almosayari نسبة للدكتور محمد المسير وها هو النوع الجديد Lepisiota elbazi تكريمًا للعالم العظيم فاروق الباز متعه الله بالصحة والعافية.

صورة مكبرة للنملة المكتشفة (بوابة الوسط)

أستاذ علم النمل الدكتور مصطفى شرف (بوابة الوسط)

صورة مكبرة للنملة المكتشفة (بوابة الوسط)