ولادة قرد لانغور المهدد بالانقراض في حديقة لا سيتاديل في فرنسا.

صورة ملتقطة في 27 أبريل 2020 تظهر صغير قرد لانغور دو فرنسوا وهو نوع آسيوي مهدد بالانقراش ولد في حديقة بوزانسون للحيوانات في فرنسا (أ ف ب)

حديقة فرنسية تشهد ولادة قرد نادروبدأ صغير القرد صاحب الرأس الأصهب، الذي ينتشر في الصين وفيتنام خصوصا، برفقة والده يوهان ووالدته بينغ، يخرج إلى الحظيرة، فيما حديقة الحيوانات في بوزانسون لا تزال خالية من الزوار وهادئة، بسبب إجراءات العزل المتبعة في فرنسا منذ منتصف مارس.

وقالت الحديقة في بيان: «إنها ولادة استثنائية لهذه الرئيسات، التي لم يبق منها إلا ألفا حيوان في الطبيعة و133 في حدائق حيوانات»، حسب «فرانس برس».

وقرد «لانغور دو فرنسوا» تيمنا بقنصل فرنسي في جنوب الصين في القرن التاسع عشر، هو نوع «مهدد بسبب القضاء على مواطنه الطبيعية» جراء توسع الزراعة والنشاط المنجمي و«بسبب الصيد أيضا لاستخدامه في صنع أدوية صينية تقليدية».

وتعتبر هذه الولادة الرابعة لهذا النوع في الأسر في أوروبا والخامسة في العالم.

وأوضح المشرفون على رعاية صغير القرد، أن الوبر الأصهب سيختفي بعد أسابيع قليلة ليستحيل أسود مثل وبر الوالدين.

وفي البرية يعيش هذا النوع من القردة على تلال في جنوب غرب الصين، وصولا إلى شمال شرق فيتنام. وهي تعيش ضمن مجموعات من أكثر من عشرة حيوانات بمعدل وسطي، تديرها الإناث التي تربي الصغار بشكل مشترك.

وتستوطن هذه القردة مغاور حفرتها الأمطار، في أجراف كلسية، وتقتات خصوصا أوراق الأشجار وبراعمها وقشورها وجذورها.