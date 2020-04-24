فيروس كورنا سيف ذو حدين على صعيد أزمة المناخ العالمية

ناشطون بيئيون يضعون رسائل داعية إلى مكافحة التغير المناخي في سيول (أ ف ب)

أزاح وباء كوفيد-19 الأزمة المناخية من صدارة الاهتمامات العالمية، لكنه يقدم أيضًا فرصة للانتقال إلى «عالم مستقبلي» أكثر استدامة وأقل تلوثا.

تتألف كلمة «أزمة» باللغة الصينية من حرفين يرمزان إلى «الخطر» و«الفرصة» لكن حتى الساعة، لا يزال المعنى الأول طاغيا بقوة بنظر خبراء الاقتصاد، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي حال إنهاء تدابير الحجر المنزلي في نهاية يونيو، يتوقع صندوق النقد الدولي الذي أطلق على هذه الأزمة تسمية «العزل الكبير» تراجعا بنسبة 3% في إجمالي الناتج المحلي العالمي 2020، وقد يكون الوضع أسوأ بكثير في حال تواصل الوباء حتى 2021.

وعلى المدى القصير، يشكّل التصدي لفيروس كورونا المستجد الأولوية لدى قادة العالم بطبيعة الحال، لكن إذا لم تجد المسألة المناخية مكانا لها في القرارات التي سيتخذها العالم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، فإن الأمل في حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين، وهو الهدف الأدنى لاتفاق باريس، قد يتبدد نهائيا.

ويقول مايكل أوبنهايمر من جامعة برينستون إن «الحكومات تنفق ثروات للحفاظ على اقتصاداتها»، مضيفا «هذا المال قد يُنفق إما بطريقة محايدة للمشكلة المناخية، أو عبر مفاقمة الوضع أو من خلال تحسينه».

أما ستيفن هامر مسؤول شؤون المناخ في البنك الدولي فقد أشار في مدونة نشرها حديثا مع زميله ستيفان اليعات أن الأولويات الحالية يجب ألا تطيح الأهداف المحددة على المدى الطويل «وفي المقام الأول تخفيف اعتماد الاقتصاد العالمي على انبعاثات الكربون».

ولفت الرجلان إلى أن خطط الإنعاش الاقتصادي بمئات مليارات الدولارات واليوروهات والين الياباني واليوان الصيني، يجب أن تتضمن استثمارات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز قدرات البنى التحتية في مواجهة الفيضانات وموجات الجفاف والنقل العام المستدام، كما يتعين في المقابل تفادي مصادر الطاقة الأحفورية.

وفي أوروبا، أكد وزراء البيئة في 17 بلدا مطلع الشهر الجاري أنهم «لن يتجاهلوا الأزمة البيئية والإيكولوجية»، لافتين إلى أهمية مشروع الاتفاقية البيئية الأوروبية بوصفها «استراتيجية نمو» قادرة على «تحفيز الاقتصاد وإنشاء وظائف مع التسريع في العملية الانتقالية البيئية».

وتشدد لورانس توبيانا مهندسة اتفاق باريس على أن الاتحاد الأوروبي يضطلع بدور جوهري للتحرك من أجل المناخ، وتوضح «أتردد في القول إننا أمام مسألة نجاح أو فشل، لكن إذا ما استثمرنا كل قدراتنا ومواردنا على المستوى الوطني والأوروبي ولم نسخرها في الاتجاه الصحيح، سأكون متشائمة»، وثاني اللاعبين الأساسيين هي الصين التي بعثت برسائل متناقضة.

تغيير العادات

بعد الأزمة الاقتصادية في 2008، ضخت بكين آلاف مليارات اليوان في مشاريع للبنى التحتية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مما تسبب بازدياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المحطات العاملة على الفحم، ويؤكد لي شوو من منظمة غرينبيس البيئية «اليوم لم يعد لدى القادة الصينيين أي خيارات»، رغم أن المناخ ليس أولوية لديهم.

وعلى الجانب الأميركي، يشير الرئيس دونالد ترامب إلى أهمية قطاع النفط الأميركي مع دعمه شركات الطيران، وترى إليزابيت ويلسون من جامعة دارتموث كولدج أن خطط الإنعاش الاقتصادي حتى هذه المرحلة لا تحمل أنباء سارة للمناخ، وتقول «آلاف مليارات الدولارات من المال العام والرساميل الخاصة اللازمة لعملية انتقالية واسعة النطاق بما يقلص انبعاثات غازات الدفيئة مع التكيف واضطرابات المناخ لن تكون متوافرة على الأرجح».

وفي بلدان الجنوب حيث لم تتوقف تبعات الاحترار فيما العالم منشغل بالوباء، قد تكون التبعات مدمرة، ويوضح هارجيت سينغ من منظمة «أكشن إيد» غير الحكومية «نخشى أن يتم استقاء الأموال اللازمة للتصدي لكوفيد -19 من تلك المرصودة للخطط المناخية»، ويشدد على أن «أي دعم للبلدان النامية في إطار خطط مكافحة فيروس كورونا يجب أن تعزز في الوقت عينه مقاومتها للتغير المناخي».

غير أن مراقبين آخرين يبدون أكثر تفاؤلا بعدما قلص الحجر المنزلي المفروض على مليارات الأشخاص استهلاك الطاقة في العالم، ويؤكد جيفري ساكس مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا الأميركية لوكالة فرانس برس «في نهاية المطاف، ستقلص الأزمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وستسرّع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة».

وقد يغير هذا الحجر المنزلي أيضا عادات السكان الذين قد لا يرغبون بعد اليوم في التنقل بالطائرات بالوتيرة السابقة، ويقول مايكل أوبنهايمر «الناس قد يدركون أنهم قادرون على التخلي عن ممارسات مكلفة مثل التنقل العمل والمنزل».