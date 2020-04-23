رصد مجموعة من حيوانات الأطوم البحرية في تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 02:06 مساء
صورة جوية نشرها المركز العملاني للمتنزهات البحرية الوطنية، 22 أبريل 2020 (أ ف ب)

شوهدت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين حيوانا بحريا من جنس الأطوم الأربعاء، قبالة جزيرة تايلاندية، بحسب ما أظهرت صور جوية لهذه الثدييات البحرية القريبة من خراف البحر نشرها المركز العملاني للمتنزهات البحرية الوطنية.

ويعيش قطاع السياحة الاستراتيجي في تايلاند مرحلة انهيار حاليا منذ بدء تفشي فيروس «كورونا المستجد» الذي شلّ حركة النقل حول العالم، ما أفقد ملايين التايلانديين أشغالهم، وفق «فرانس برس».

غير أن غياب السياح شبه الكامل عن السواحل التايلاندية أنعش الثروة النباتية والحيوانية. ولوحظ عدد قياسي من أعشاش السلاحف الجلدية الظهر عند الشواطئ المهجورة في البلاد.

وبيّنت صور ملتقطة بواسطة طائرات مسيّرة نشرها المركز العملاني للمتنزهات البحرية الوطنية أيضا حيوانات الأطوم تحت أشعة الشمس في المياه الفيروزية الشفافة قبالة جزيرة ليبونغ جنوب البلاد.

وتصنف هذه الكائنات البحرية التي تتنقل ببطء وتشبه بشدة خراف البحر، من الكائنات المهددة بالانقراض.

ولا تشكل تايلاند على الدوام جنة للحياة البرية، إذ إن النفايات البلاستيكية تشكل تهديدا كبيرا للكائنات البحرية كما أن السفن تلوث المياه.

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