«فيسبوك» تشتري 10% من«جيو بلاتفورمز» في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 12:38 مساء
شعار "جيو" في مومباي (أ ف ب)

أعلنت «فيسبوك» الأربعاء استثمار بقيمة 5.7 مليار دولار بمنصة «جيو بلاتفورمز» ما يمنحها السيطرة على 9.99% من هذه الشركة الرقمية التابعة لمجموعة «ريلاينس إندستريز» ويسمح لها بدخول سوق التجارة الإلكترونية في الهند.

وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الهند ما يجعل «فيسبوك» أول مساهم من حملة الأسهم التي لا تشكل أكثرية في«جيو بلاتفورمز» التي يملكها موكيش أمباني أغنى رجل في الهند، وفقا لوكالة فرانس برس.

ومع 388 مليون عميل لشركة «جيو» الفرعية للاتصالات، وهي أكبر مشغل للهواتف المحمولة في البلاد البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، تعتزم شركة «ريلاينس إندستريز» هذا العام إطلاق بوابة مبيعات كبيرة عبر الإنترنت عبر فرعها الرقمي، وسيكون هذا الأمر تهديدا لأكبر مجموعتين تقودان القطاع في الهند «أمازون» و«فليبكارت».

وأوضحت شركة «فيسبوك» الأربعاء أن هذا الاستثمار سيسمح لها بربط «قوة تطبيق واتساب» للمراسلة بمنصات «جيو»، بهدف توليد النمو والازدهار، والهند تشكل أكبر سوق لمجموعة «فيسبوك» مع حوالي 400 مليون مستخدم.

وقالت «فيسبوك» في بيان «تشهد الهند واحدا من أكثر التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم، والتي عززت من خلال الاستخدام السريع للتقنيات الرقمية».

وأوضح أمباني في بيان من خلال مقطع فيديو نشر الأربعاء «إن منصة التجارة الإلكترونية الجديدة من جيو وواتساب ستمكن ما يقرب من 30 مليون متجر بقالة هندي صغير من إجراء معاملات رقمية مع كل مستهلك في منطقته».

وفقد موكيش أمباني (63 عاما) لقبه أخيرا كأغنى رجل في آسيا بعد الأزمة التي ضربت سوق الأسهم بسبب وباء فيروس كورونا.

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