اكتشاف مصابي «كورونا» بكاميرات حرارية في محطات المترو

راكبان في محطة المترو في بنما يضعان قناعين في 21 أبريل 2020 (أ ف ب)

أعلنت إدارة مترو بنما، الثلاثاء، أنه جرى تركيب كاميرات حرارية في العديد من المحطات، تعمل على تحديد المسافرين الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت بنما التي فرضت تدابير صارمة للغاية لمكافحة الوباء، أكثر من 4600 إصابة من بينها 136 وفاة وهي أعلى حصيلة في أميركا الوسطى، وفق «فرانس برس».

وقال مسؤولون في الشركة العامة، التي تدير المترو في العاصمة، إن الكاميرات المزودة بأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء ستركب عند مداخل 12 محطة لتحديد الأشخاص، الذين يعانون ارتفاعا في درجة الحرارة.

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وفي وقت لاحق، ستركب أجهزة مماثلة في 18 محطة أخرى تشكل خطي المترو.

وسيخضع المستخدمون، الذين حددوا بهذه الطريقة لفحص ثانٍ للتحقق مما إذا كان لديهم حمى، أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي هذه الحالة، سيعزلون عن المسافرين الآخرين.

وفي مرحلة ثانية، يخطط مسؤولو المترو لتركيب كاميرات مزودة تقنية التعرف على الوجه ومتصلة بأرقام بطاقة الهوية، مما يساعد في تحديد مواقع منازل الأشخاص الذين يعانون الحمى.