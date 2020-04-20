هل تدفع «غوغل» و«فيسبوك» للصحف مقابل نشر محتواها؟

ستجبر أستراليا كلا من «غوغل» و«فيسبوك» على الدفع لوسائل الإعلام مقابل نشر محتواها، حسب ما أعلنت السلطات في البلاد.

وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ إن القواعد الإلزامية ستقدم بحلول يوليو، حسب «فرانس برس»، الاثنين.

وبموجب هذه القواعد، ستجبر الشركتان الأميركيتان على الدفع لناشري الصحف، مقابل إعادة استخدام محتوياتهم على الشبكة العنكبوتية.

وقال الوزير خلال مقابلة مع القناة السابعة «ما نريده هو شروط متكافئة للمنافسة».

ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من إصدار الجهة المسؤولة عن المنافسة العادلة، في فرنسا، أمرا لشركة «غوغل» بالتفاوض مع الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا، حول البدل التي عليها دفعه مقابل نشر محتوياتها.

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وكما هي الحال في العديد من البلدان، فإن تأثير عمالقة الإنترنت في أستراليا هائل على ناشري الصحف.

وانخفض عدد الصحفيين الأستراليين العاملين في الصحافة المكتوبة وعبر الإنترنت، بأكثر من 20% منذ العام 2014.

دفع فيروس كورونا الذي أدى إلى انخفاض عائدات الإعلانات في قطاع الصحافة، الحكومة إلى التحرك.

وأوضح الوزير «لم يحرز أي تقدم ملموس، لذلك اتخذنا قرار القيام بهذه الخطوة سعيا لأن نكون الدولة الأولى في العالم التي تضمن دفع هذه المواقع الاجتماعية مقابل محتوى» الصحف الذي تنشره.

وفي إسبانيا، أدت مبادرة مماثلة في العام 2014 إلى إغلاق «غوغل» النسخة الإسبانية من موقعه الإخباري «غوغل نيوز».

وتشير بعض التقديرات إلى أن حوالي 17 مليون أسترالي يتصفحون «فيسبوك» شهريا ويمضون ما معدله 30 دقيقة يوميا على المنصة، فيما تستخدم 98% من عمليات البحث عبر الهاتف المحمول الأسترالية موقع «غوغل».