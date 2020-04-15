«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»

الهواتف الجديدة من «آي فون» مقرر طرحها بسعر مخفض (أ ف ب)

رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي يغرق فيها العالم بسبب وباء «كوفيد -19»، تسري معلومات على نطاق واسع عن توجه «آبل» إلى إصدار طراز جديد من هواتف «آي فون» بسعر مخفض في فترة قريبة قد لا تتعدى نهاية الشهر الجاري لسد نقص في منتجاتها.

كذلك قد تحذو «غوغل» حذو «آبل»، بعدما كشفت «سامسونغ» الأسبوع الماضي عن طرازات جديدة بسعر يقل عن 500 دولار، وفق «فرانس برس».

وتشير التقارير إلى أن الجهاز الجديد من «آبل» سيحمل اسم «آي فون إس إي» أو «آي فون 9» وسيباع بسعر يقل عن 400%، ما من شأنه توفير بعض النمو للمجموعة الأميركية العملاقة في ظل الغموض بشأن موعد إطلاق الطراز الأحدث من هواتف «آي فون».

وقال المحلل في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» دانيال آيفز في مذكرة بحثية: «فيما إطلاق طراز متوسط الكلفة من الهواتف الذكية في ظل التراجع العالمي في المبيعات وسط جائحة غير مسبوقة قد يثير اهتمام البعض، لا بد من الإشارة إلى أن آبل ترى هذا الأمر على أنه عملية إطلاق بسيطة لكميات قليلة من دون ضجة كبيرة، إذ إن الهواتف جاهزة للشحن».

ولفت آيفز إلى أن «آبل» قادرة على بيع ما بين 20 مليون جهاز و25 مليونا من هذه الهواتف الجديدة قبل إطلاق الطراز المنتظر «آي فون 12».

كما أن أي إطلاق لهاتف ذكي جديد سيحصل من دون الضجة المعتادة عند أي عملية من هذا النوع لدى «آبل»، التي ستعتمد خصوصا على المبيعات الإلكترونية في ظل إغلاق معظم متاجر الهواتف حاليا.

متطلبات المستهلكين

وأطلقت مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي هواتف ذكية جديدة تتضمن نموذجا مصمما للعمل بتقنية الجيل الخامس وبسعر دون 500 دولار.

وقالت المحللة في شركة «كرييتيف ستراتيجيز» كارولينا ميلانيزي إنه «قد يكون لدى الناس أموال أقل لإنفاقها، لكنهم في الوقت عينه يريدون تقنيات مطوّرة».

وأضافت: «بعدما كانت السوق الأميركية ترتكز على فئتي الهواتف الذكية الأكثر تطورا وتلك الرخيصة من دون حضور لهواتف الفئة المتوسطة، ستعود هذه الأخيرة حاليا».

وأشارت ميلانيزي إلى أن الهواتف الجديدة قد تستقطب المستهلكين غير المقتدرين ماليا بعدما تخطى سعر بعض الطرازات الأحدث 1500 دولار.

تحفيز النمو

وبدأ تصميم الهواتف المعدة للإصدار هذا العام وإنتاجها قبل فترة بعيدة من ظهور وباء «كوفيد-19»، ما يعني أن الشركات المصنعة مقيدة بالمواصفات المحددة للطرازات.

ولفتت ميلانيزي إلى أن «موسم الإصدارات الجديدة يقترب»، ردا على الشائعات عن توجه «آبل» و«غوغل» إلى الإعلان عن منتجات جديدة.

غير أن بعض الطرازات الجديدة قد تستقطب بشكل خاص الزبائن الحريصين على ميزانيتهم ممن يسعون إلى تحديث هواتفهم أو إبدالها.

وأشارت ميلانيزي إلى أن أي هاتف «آي فون» من الفئة المتوسطة قادر على استقطاب مستخدمين أكثر اهتماما بجودة الخصائص، مثل الكاميرا والشاشة وأمد حياة البطارية وأقل اكتراثا بميزات أخرى محببة لدى هواة هذه الهواتف منذ انطلاقها.

وأوضحت أن «هذا الأمر ليس ردا على فيروس كورونا بالتأكيد بل يبدو أنه مناسب أكثر للسوق».

وتبقي «آبل» على تكتم إزاء خططها المستقبلية بشأن هواتف «آي فون».

وعُرفت «غوغل» بإطلاقها هواتف في مؤتمرها السنوي للمطورين الذي كان مقررا الأسبوع المقبل قبل إلغائه جراء الوباء.

ومن المتوقع أن يحمل الطراز المقبل من هواتف «غوغل» اسم «بيكسل 4 إيه» ليكون خلفا للطراز المخفض السعر «بيكسل 4».

وأشار المحلل في «مور إنسايتس أند ستراتيجي» باتريك مورهيد إلى أن «آبل» وغيرها من الشركات مضطرة إلى التكيف مع الضغوط الاقتصادية الراهنة في العالم.

وقال مورهيد: «إذا ما خيرتم الناس بين شراء هاتف آي فون جديد وابتياع الطعام، هم سيختارون قوتهم». وأضاف: «من المهم لـ(آبل)، ألا تفقد مبيعاتها من هواتف آي فون».

ويبقى التأكد من أثر الطرازات الجديدة على تحفيز النمو في ظل الأزمة الاقتصادية القوية.