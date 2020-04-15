«لينوفو» تطرح هاتفها الجديد بسعر غير متوقع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 12:20 مساء

فاجأ عملاق صناعة الإلكترونيات لينوفو (Lenovo) عملاءها مؤخرا بهاتف منافس ستطرحه للبيع بأقل من 100دولار أميركي.

ولا تزال بعض المواصفات الفنية والتقنية للهاتف الجديد غير معروفة بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار مزود بشاشة بمقاس 6 بوصات.

كما من المفترض أن Lenovo زودته بمعالج ثماني النوى، يعتمد على تقنية Unisoc SC9863A، أنويته من نوع Cortex-A55، وفق «ixbit».

أما الكاميرا الأساسية لـ Lenovo A7 فثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، حسب «روسيا اليوم».

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ورغم سعره الرخيص سيحصل هذا الجهاز أيضا على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

كما سيزود هذا الهاتف بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة للدفع الإلكتروني.
 

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