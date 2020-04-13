كل ما تحتاج معرفته عن ميزة «فيسبوك» الجديدة

كشفت «فيسبوك» ميزة جديدة يمكن لمستخدمي تطبيقها على الهواتف الذكية الاستفادة منها لتجتب إزعاج الإشعارات، وهي ميزة «Quiet Mode» (الوضع الهادئ).

وبدأت «فيسبوك» اختبار الميزة الجديدة الشهر الماضي، ثم أعلنت إطلاقها رسميًا، الخميس، حيث ستصبح متاحة لمستخدمي نظام (آي أوإس) iOS خلال الأسابيع التالية، ثم لمستخدمي (أندرويد) Android اعتبارًا من مايو، حسب «البوابة العربية للأخبار التقنية.

عند تفعيل «الوضع الهادئ»، ستختفي واجهة التطبيق خلف إشعار ملء الشاشة لتذكيرك بتشغيل الإعداد وعرض مقدار الوقت المتبقي حتى انتهاء (الوضع الهادئ)، ومع أن فيسبوك توفر بالفعل إمكانية كتم الإشعارات من التطبيق، إلا أن (الوضع الهادئ) يختلف في أنه يسمح بتحديد فترة زمنية لكتم الإشعارات.

وإذا أردت إيقاف هذه الميزة، يمكنك النقر على زر (إدارة الوضع الهادئ) Manage Quiet Mode، للانتقال إلى إعداداتك وتعطيل الميزة في أي وقت، ولا تتيح لك هذه الميزة تعطيلها مباشرة، بل يجب عليك المرور بعدة خطوات لاستعادة الوضع الطبيعي للتطبيق.

يعمل (الوضع الهادئ) على كتم معظم إشعارات فيسبوك، وليس كلها، ووفقًا لمنشور فيسبوك فإن الشركة مطالبة قانونًا بالسماح بإشعارات معينة للظهور، مثل: المتعلقة بتغييرات سياسة الخصوصية أو أمان الحساب، ولكن الإشعارات الخاصة بالمشاركات الجديدة، وردود المراسلة، وتفاعلات الجدول الزمني الأخرى ستختفي تمامًا أثناء تنشيط هذا الوضع.

كيفية تفعيل الوضع الهادئ:

يمكنك تشغيل الوضع الهادئ في تطبيق فيسبوك من خلال الخطوات التالية:

انقر على علامة تبويب القائمة الرئيسية.

مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (الإعدادات والخصوصية)؛ اضغط عليه.

اضغط على خيار (إدارة وقتك) Manage Your Time.