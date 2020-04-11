رقم قياسي لـ«تيمز» في عدد مكالمات الفيديو

أعلنت شركة مايكروسوفت ارتفاع عدد مكالمات الفيديو باستخدام برنامج «تيمز»، 1000% خلال مارس، مع عمل الموظفين عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الشركة، الخميس، إنها سجلت 2.7 مليار «محضر اجتماع» في يوم واحد على المنصة وهو رقم قياسي، حسب «فرانس برس».

وأوضح جاريد سباتارو نائب رئيس «مايكروسوفت 365» في منشور: «ألهمتنا الطرق التي يتواصل من خلالها زبائننا خلال الاجتماعات في برنامج تيمز».

وأصبح عقد المؤتمرات عن طريق مكالمات الفيديو أمرا أساسيا للعمل والحياة الاجتماعية، فيما ينحصر السكان في كل أنحاء العالم في المنزل لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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ويتنافس «تيمز» مع خدمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت مع تطبيقات وشركات عدة، أبرزها «غوغل» و«سيسكو» و«فيسبوك» و«زوم».

وقال سباتارو إن «الاتجاهات في البيانات والمحادثات مع زبائننا تظهر أن العالم أصبح يدرك أنه يمكننا التواصل بفعالية عبر الحدود والمسافات بطريقة لم يعتقد أحد من قبل أنها قد تكون ممكنة».