هل تنجح روسيا في مشروع إنتاج أقنعة طبية متعددة الاستخدام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 10:11 صباحا
متوقع أن يتم إقرار القناع في منتصف أبريل الجاري (أرشيفية: الإنترنت)

يعمل الخبراء الروس على وضع معيار وطني للأقنعة الطبية الواقية متعددة الاستخدام.

ويتوقع أن يتم إقراره في منتصف أبريل الجاري، بعد انتهاء بحث مشروعه في وزارتي الصناعة والتجارة والصحة، وفق «روسيا اليوم».

وقال ناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة الروسية إن معيار القناع الطبي الذي يتم إقراره حاليا من قبل الوزارة هو معيار تجريبي سيسري مفعوله خلال ثلاثة أعوام، ثم ستدخل فيه تعديلات أو يبقى كما هو.

وأوضح الناطق أن الأقنعة الطبية وحيدة الاستخدام بصفتها منتجات الصحة العامة ليست بحاجة إلى أي معيار أو مقياس، وليست هناك شروط موحدة مطروحة أمام إنتاجها.

وقال إن الطلب على الأقنعة وحيدة الاستخدام ازداد في روسيا إلى حد بعيد، بعد اندلاع الوباء العالمي لفيروس «كورونا»، الأمر الذي دفع بالمؤسسات الإنتاجية الروسية إلى زيادة إنتاجها. لكن قدرات الصناعة الروسية غير كافية لإنتاج عدد هائل من تلك الأقنعة يمكن أن يغطي الطلب عليها من قبل المواطنين.

لذلك اتخذ قرار بالانتقال إلى إنتاج الأقنعة متعددة الاستخدام. ويتوقع أن يكون بمقدور المعامل الروسية بحلول 20 أبريل الجاري إنتاج ما يقرب من 2.1 مليون قناع طبي متعدد الاستخدام كل يوم لتلبية الطلب المتنامي عليها.

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