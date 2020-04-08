«كورونا» عميل سري للاحتيال الإلكتروني

موظفتان في آيكان في مكاتب المنظمة في كاليفورنيا، 6 مارس 2020 (أ ف ب)

حذرت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان)، الثلاثاء، من تنامي انتشار عمليات الاحتيال، التي تستغل المخاوف المرتبطة بـ«كوفيد-19».

وأوضحت «آيكان» أنه في مارس، سجل 100 ألف موقع إلكتروني جديد على الأقل، تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل «كوفيد» و«كورونا» و«فيروس»، حسب «فرانس برس».

وتعمل آلاف عدة من هذه المواقع كأساس لحملات التصيد الإلكتروني أو لإغراق البريد الإلكتروني، برسائل عشوائية تروج لعمليات احتيال مرتبطة فيروس كورونا المستجد.

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وقال مدير الهيئة غوران ماربي إن «آيكان»، المنظمة غير الربحية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، لا يمكنها التدخل في محتوى المواقع «لكن هذا لا يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية».

وقال مدير الأمن في المنظمة جون كرين إن «كوفيد 19 فريد لأنه مسألة عالمية، والمجرمون» يحاولون الاستفادة من هذا الأمر بشتى الطرق.

وكانت المنظمة ذكرت في تقرير سابق أن هناك «ارتفاعا هائلا في نسبة الجرائم الإلكترونية» المرتبطة بفيروس كورونا.

وخسر المستهلكون الأميركيون حوالى خمسة ملايين دولار في عمليات احتيال متعلقة بالوباء في الأسابيع الأخيرة، وفقا للوكالة الفدرالية لتنظيم التجارة والمنافسة.

