«كورونا» يهاجم «نادية».. إصابة أنثى نمر في الولايات المتحدة

أول حالة إصابة لحيوان بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة بعد إصابة أنثى نمر «نادية» (الإنترنت)

أعلنت حديقة حيوان برونكس في نيويورك إصابة أنثى نمر في الحديقة بالمرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وهذه أول حالة إصابة لحيوان بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وأول إصابة لنمر بالمرض على مستوى العالم، وفق «رويترز»، الاثنين.

وقالت جمعية الحفاظ على الحياة البرية، التي تدير حديقة الحيوان في بيان إن نتيجة الفحوص التي أجريت لأنثى النمر، التي أطلق عليها اسم «نادية» وتبلغ من العمر أربع سنوات وتنتمي لفصيلة نمر الملايو، جاءت إيجابية وإنها عانت من سعال جاف لكن من المتوقع أن تتعافى.

وأوضحت في بيان «فحصنا أنثى النمر بدافع الحرص الشديد وسنعمل على أن تسهم أي معرفة نكتسبها بخصوص كوفيد-19 في الفهم العالمي المستمر لهذا الفيروس المستجد».