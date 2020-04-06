«كورونا» يهاجم «نادية».. إصابة أنثى نمر في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 11:58 صباحا
أول حالة إصابة لحيوان بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة بعد إصابة أنثى نمر «نادية» (الإنترنت)

أعلنت حديقة حيوان برونكس في نيويورك إصابة أنثى نمر في الحديقة بالمرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وهذه أول حالة إصابة لحيوان بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وأول إصابة لنمر بالمرض على مستوى العالم، وفق «رويترز»، الاثنين.

وقالت جمعية الحفاظ على الحياة البرية، التي تدير حديقة الحيوان في بيان إن نتيجة الفحوص التي أجريت لأنثى النمر، التي أطلق عليها اسم «نادية» وتبلغ من العمر أربع سنوات وتنتمي لفصيلة نمر الملايو، جاءت إيجابية وإنها عانت من سعال جاف لكن من المتوقع أن تتعافى.

وأوضحت في بيان «فحصنا أنثى النمر بدافع الحرص الشديد وسنعمل على أن تسهم أي معرفة نكتسبها بخصوص كوفيد-19 في الفهم العالمي المستمر لهذا الفيروس المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: إصابة القائد السابق لحاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» ...
دولى
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
«لعنة آل كنييدي»لا تتوقف.. مايف وجدعون في عداد الموتى
دولى
«بوابة الوسط» تكشف تاريخ البطولات بين الآباء والأبناء في الكرة الليبية
رياضة محلية
عبد الحليم القماطي يشارك بمبادرة فنية لـ«بوابة روزاليوسف»
ثقافة وفن
رجل يقتل خمسة أشخاص بسبب «صوتهم العالي»
منوعات
«بوابة الوسط» تفتح ملف أول «ريمونتادا» تاريخية ليبية بطلها «التحدي»
رياضة محلية
جريدة فرنسية: القوى الأجنبية لعبت دورا في حرب طرابلس أكثر من الليبيين أنفسهم
ليبيا
630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع...
ليبيا
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجربة فرنسية لعلاج «كورونا» ببلازما المتعافين