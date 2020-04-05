بريطانيا تكشف حقيقة علاقة لـ«5G» بانتشار كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 04:19 مساء

قالت بريطانيا أمس السبت؛ بعد أن أُحرقت أعمدة الإشارة الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G: إن نظرية المؤامرة التي تربط بين تلك الأعمدة وانتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 هي أخبار عارية من الصحة وخطيرة جدًا.

وعندما سأل أحد الصحفيين عن «النظرية» التي تقول: إنه قد يكون لأعمدة اتصالات الجيل الخامس دور في انتشار المرض، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف: «هذا مجرد هراء وخطير أيضًا»، وفق «البوابة العربية للأخبار التقنية»، الأحد.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن تعرضت أعمدة الهواتف المحمولة في الأيام الأخيرة للتخريب، كما تعرض موظفو الاتصالات للإساءة في برمنغهام في وسط إنجلترا وميرسيسايد في شمال إنجلترا، مما أدى إلى الإضرار بشبكات الاتصالات في وقت كان الناس فيه يعتمدون عليها أكثر من أي وقت مضى.

وقال المدير الطبي الوطني في «خدمة الصحة الوطنية» في إنجلترا، تيفن باويز: «إن فكرة مؤامرة الجيل الخامس لا تعدو كونها أخبارًا زائفة دون دعم علمي من المحتمل أن يضر بقدرات الاستجابة الطارئة للوباء».

وقالت مجموعة ضغط لشركات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة – مثل: EE، وO2، وVodafone، وThree، إنها على علم بالشائعات الكاذبة التي تربط شبكات الجيل الخامس بالجائحة، كما أنها على علم بأن موظفي الاتصالات مهددون.

وقالت شركة فودافون –التي تعد ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم: «إن الهجمات أصبحت الآن مسألة تتعلق بالأمن القومي». ووصفت مهندسي الشركة بالأبطال، وحثت الناس على عدم نشر القصص «التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق» عبر الإنترنت.

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