لعبة جديدة لمحاربة فيروس «كورونا» حول العالم

لعبة جديدة لمحاربة فيروس «كورونا» حول العالم (ارشيفية:انترنت)

تتيح لعبة جديدة بعنوان «Virus Fight Club» التي طورتها شركة «Magikbee» التعليمية المتخصصة في مجال التعليم ومقرها البرتغال محاربة فيروس «كورونا».

الهدف من اللعبة هو تجنب الإصابة بالمرض أثناء جمع أكبر عدد ممكن من اللقاحات، ويتم احتساب نقاط اللاعب من خلال عدد اللقاحات التي تم جمعها، وفقا للبيان الصحفي الذي قدمته الشركة عن اللعبة، وبحسب موقع «24».

اللعبة متوافرة حاليا للتحميل على هواتف «iOS»، و«Android» مع إصدار على الويب سيتم إصداره قريبا، وتتوافر اللعبة بعشر لغات، وليس هناك أي مشتريات داخل التطبيق، وخلال اللعبة يتم تكليف اللاعبين بالجري عبر مدن مثل لندن ونيويورك وبكين، وهم يحاربون فيروس «كورونا»، ويعد غسل اليدين المتكرر عنصرا رئيسيا في اللعبة، بالإضافة إلى جمع الأقنعة وتوزيعها على الأشخاص المصابين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة هوغو ريبييرو: «قمنا ببناء اللعبة استناداً إلى نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن تدابير الحماية الشخصية ضد المرض، ونحن نعمل على تشجيع اللاعبين على البقاء في منازلهم، حيث تمنحهم اللعبة فرصة السفر والتجول حول العالم».

وكانت العديد من شركات صناعة الألعاب قد انضمت لمبادرة جديدة مدعومة من منظمة الصحة العالمية بشعار «#PlayApartTogether»، لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم وممارسة ألعاب الفيديو خلال العزل الصحي.

وقال راي تشامبرز، سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الصحة العالمية، إن المجموعة تأمل في أن تتمكن الصناعة من الوصول إلى الملايين برسائل مهمة للمساعدة في منع انتشار فيروس «كورونا»، مضيفا أن شركات الألعاب ستشجع اللاعبين على البقاء على مسافة من بعضهم، ومراقبة إجراءات السلامة الأخرى بما في ذلك نظافة اليدين بشكل مستمر.

وترى شركات الألعاب، التي تدعم مبادرة منظمة الصحة العالمية، أن منتجاتها وسيلة تساعد الكثيرين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والعزل المنزلي إلى حين انتهاء أزمة فيروس «كورونا».