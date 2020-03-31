«فيسبوك» تدعم الصحافة أمام «كورونا» بـ100 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 05:55 مساء

قررت «فيسبوك» تقديم دعم مالي ضخم للمؤسسات الإعلامية، في ظل أزمة انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد.

وأعلنت الشركة تبرّعها بـ100 مليون دولار، لمساعدة الوسائل الإعلامية التي تعاني وضعا صعبا في الأساس، زادت من حدته الأضرار الناجمة عن تفشّي وباء «كوفيد-19»، وذلك لتوفير المعلومات الموثوقة عندما يكون ثمة حاجة ماسة إليها.

وقال كامبل براون، المسؤول عن التعاون مع الوسائل الإعلامية العالمية في الشركة: «يعمل قطاع الإعلام في ظروف استثنائية لإبقاء الناس على اطلاع على كل المستجدات المتعلّقة بوباء كوفيد-19»، حسب «فرانس برس».

وأوضح المسؤول البارز بالشركة: «في الوقت الذي أصبحت فيه الصحافة أكثر أهمّية من أي وقت مضى، انخفضت عائدات الإعلانات بسبب التأثير الاقتصادي للوباء. ويتأثّر الصحفيون المحلّيون خصوصا، في حين يلجأ إليهم الناس للحصول على معلومات ضرورية حول سلامة أصدقائهم وعائلتهم ومجتمعهم».

بينت الشركة أن هذه المساعدة تشمل 25 مليون دولار من التبرّعات العاجلة للصحافة المحلية، و75 مليون دولار على شكل مساعدات ترويجية، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول معايير توزيع الأموال.

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