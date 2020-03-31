هل تنجح «هواوي» في إضافة تطبيقات «غوغل» إلى متجرها؟

تتطلع شركة «هواوي» إلى جذب المستخدمين لأحدث هواتفها، إذا ما نجحت في إضافة تطبيقات «غوغل» وخدماتها، من خلال متجرها للتطبيقات «Huawei AppGallery».

ووضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام الماضي «هواوي» على القائمة السوداء الأميركية المعروفة باسم «قائمة الكيانات»، التي قيدت الشركات الأميركية من التعامل مع شركة الاتصالات الصينية، واضطرت غوغل إلى التوقف عن ترخيص نظام تشغيلها الأجهزة المحمولة أندرويد لـ«هواوي»، حسب «البوابة العربية للأخبار التقنية».

وأصدرت «هواوي» هواتف ذكية رائدة – «Huawei Mate 30» و«Huawei Mate 30 Pro» و«Huawei P40» و«Huawei P40 Pro» و«Huawei P40 Pro Plus»، دون تطبيقات «غوغل» المرخصة، ويعني هذا أن خدمات مثل جيميل أو خرائط «غوغل» لم يتم تثبيتها بشكل سابق على الأجهزة.

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ورغم أن مسألة عدم وجود تطبيقات «غوغل» ضمن الهواتف ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لشركة «هواوي» في الصين، حيث تُحظر خدمات غوغل ولا يستخدمها المستهلكون، إلا أنها تُشكل عقبة كبيرة بالنسبة للشركة الصينية في الأسواق الدولية.

وقال «إريك زو» نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» بالتناوب، لشبكة «CNBC»: «إن القائمة السوداء تسببت في عجز بقيمة عشرة مليارات دولار في قسم المستهلكين بشركة هواوي في العام 2019».

وأطلقت الشركة الصينية في العام الماضي نظامها التشغيلي المسمى «HarmonyOS»، الذي قالت إنه يمكن أن يعمل عبر أجهزة متعددة مثل أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية، لكنها لم تضع نظام التشغيل هذا على أي من هواتفها.

وبدلاً عن ذلك، تستخدم تشكيلة هواتف «Huawei P40» ما يسمى بإلإصدار المفتوح المصدر من أندرويد، الذي لا يحتوي على متجر «غوغل بلاي»، لكنه يأتي مع متجر تطبيقات «هواوي» «Huawei AppGallery»، وهناك عدد قليل جدًا من التطبيقات الرئيسية في متجر «هواوي»، وتغيب عنه أسماء بارزة مثل «فيسبوك» و«إنستغرام».