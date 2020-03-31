أسرار «آبل» في منازل موظفيها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 10:26 صباحا

كشفت كالة بلومبرج أن شركة آبل كانت أكثر استعدادًا في الآونة الأخيرة، للسماح لمنتجاتها القادمة بمغادرة مقرها الرئيسي من أجل المزيد من التطوير في منازل موظفيها، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشتهر الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» بالحفاظ على السرية الصارمة حول الأجهزة والبرامج غير الصادرة بعد، ويوضح التقرير أنه يجب على الموظفين الصعود إلى أعلى السلم التنفيذي للحصول على إذن لأخذ جهاز إلى المنزل، ويجب على نائب رئيس الشركة التوقيع، وفق «رويترز»، الثلاثاء.

وتسمح «آبل» للمهندسين بأخذ إصدارات مبكرة من الأجهزة المستقبلية إلى المنازل منذ شهر مارس، وهو أمر غير مسموح به عادةً، لكن القيادة العليا للشركة تراجع بشكل دوري قائمة الموظفين الذين يمتلكون منتجات مستقبلية.

وتطور الشركة إصدارات جديدة يمكن إصدارها جميعًا في وقت مبكر من هذا العام من مكبر الصوت «HomePod» ومنصة التلفاز «Apple TV» وحاسبها المحمول «MacBook Pro» والحاسب اللوحي «iPads» والساعة الذكية «Apple Watch» وحاسبها المكتبي «iMac» إلى جانب هواتف آيفون.

كما تسير التحديثات البرمجية على المسار الصحيح، ومن المتوقع أن تظهر لأول مرة في يونيو في النسخة الرقمية من مؤتمرها السنوي للمطورين «WWDC».

طالع: «آبل»: خطوات إضافية لحماية العاملين والزبائن من «كورونا»

وتخضع إصدارات البرامج القادمة لرقابة صارمة، وتتبع الشركة الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول من المنزل إلى «iOS 14» والإصدار التالي من «macOS»، ويجب أن يحصل الموظفون الذين يعملون على ‌إصدارات البرامج القادمة على موافقة من الفريق التنفيذي لشركة آبل.

وبالرغم من تقدم العمل على المنتجات الجديدة وهوس «آبل» بالسرية، كانت هناك بعض النكسات الطفيفة في تطوير الأجهزة، إذ تسربت في وقت سابق التعليمات البرمجية المصدرية لنسخة مبكرة من «iOS 14ۜ»، مما أدى إلى تفشي التفاصيل حول الميزات البرمجية الجديدة وبعض الأجهزة القادمة مثل «iPhone 9».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
مستشار بالبيت الأبيض يقول إن «الدولة الأميركية» يمكن أن تتملك حصصا في شركات ...
اقتصاد
ميسي يعلن موافقة نجوم برشلونة على تخفيض رواتبهم
رياضة عالمية
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
آخر مستجدات كورونا.. أميركا تفخر بقدرتها على هزيمة الفيروس ونهب في إيطاليا ...
دولى
رئيس الوزراء التشيكي ينصح ترامب بإلزام ارتداء الكمامات للحد من تفشي «كورونا»
دولى
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية