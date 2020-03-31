أسرار «آبل» في منازل موظفيها

كشفت كالة بلومبرج أن شركة آبل كانت أكثر استعدادًا في الآونة الأخيرة، للسماح لمنتجاتها القادمة بمغادرة مقرها الرئيسي من أجل المزيد من التطوير في منازل موظفيها، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشتهر الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» بالحفاظ على السرية الصارمة حول الأجهزة والبرامج غير الصادرة بعد، ويوضح التقرير أنه يجب على الموظفين الصعود إلى أعلى السلم التنفيذي للحصول على إذن لأخذ جهاز إلى المنزل، ويجب على نائب رئيس الشركة التوقيع، وفق «رويترز»، الثلاثاء.

وتسمح «آبل» للمهندسين بأخذ إصدارات مبكرة من الأجهزة المستقبلية إلى المنازل منذ شهر مارس، وهو أمر غير مسموح به عادةً، لكن القيادة العليا للشركة تراجع بشكل دوري قائمة الموظفين الذين يمتلكون منتجات مستقبلية.

وتطور الشركة إصدارات جديدة يمكن إصدارها جميعًا في وقت مبكر من هذا العام من مكبر الصوت «HomePod» ومنصة التلفاز «Apple TV» وحاسبها المحمول «MacBook Pro» والحاسب اللوحي «iPads» والساعة الذكية «Apple Watch» وحاسبها المكتبي «iMac» إلى جانب هواتف آيفون.

كما تسير التحديثات البرمجية على المسار الصحيح، ومن المتوقع أن تظهر لأول مرة في يونيو في النسخة الرقمية من مؤتمرها السنوي للمطورين «WWDC».

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وتخضع إصدارات البرامج القادمة لرقابة صارمة، وتتبع الشركة الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول من المنزل إلى «iOS 14» والإصدار التالي من «macOS»، ويجب أن يحصل الموظفون الذين يعملون على ‌إصدارات البرامج القادمة على موافقة من الفريق التنفيذي لشركة آبل.

وبالرغم من تقدم العمل على المنتجات الجديدة وهوس «آبل» بالسرية، كانت هناك بعض النكسات الطفيفة في تطوير الأجهزة، إذ تسربت في وقت سابق التعليمات البرمجية المصدرية لنسخة مبكرة من «iOS 14ۜ»، مما أدى إلى تفشي التفاصيل حول الميزات البرمجية الجديدة وبعض الأجهزة القادمة مثل «iPhone 9».