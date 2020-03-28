ثوران جديد لبركان «ميرابي» الإندونيسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 10:18 صباحا

في ثاني ثوران كبير خلال مارس، أطلق بركان جبل «ميرابي» الأكثر نشاطا في إندونيسيا، الجمعة، عمودا من الرماد على ارتفاع خمسة آلاف متر.

وغطى الرماد والرمل مناطق تبعد كيلومترات عدة عن فوهة حفرة البركان، الواقع قرب العاصمة الثقافية لإندونيسيا يوجياكارتا، لكن السلطات لم ترفع مستوى التحذير جراء النشاط البركاني، حسب «فرانس برس».

وقال أغوس ويبوو، الناطق باسم وكالة الحد من الكوارث الوطنية: «لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بسبب الثوران. نطلب من الناس التزام الهدوء وعدم الذعر».

وثار البركان في وقت سابق من هذا الشهر وأطلق سحابة ضخمة من الرماد على ارتفاع ستة آلاف، ما أدى إلى تغطية يوجياكارتا والمدينة المجاورة سولو بغبار رمادي، وأجبر السلطات على إغلاق المطار.

وأدى آخر ثوران كبير لبركان «ميرابي» في العام 2010 إلى مقتل أكثر من 300 شخص وأجبر على إجلاء 280 ألفا من سكان المنطقة.

وفي العام 1930 ثار هذا البركان وأودى بحياة 1300 شخص، في حين أودى ثوران آخر له في العام 1994 بحياة نحو 60 شخصا.

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