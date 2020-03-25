تأثير «كورونا».. تراجع عائدات «فيسبوك»

في وقت يتدفق فيه المستخدمون على خدمات «فيسبوك»، تراجعت بشدة عائدات الإعلانات على الشبكة الاجتماعية، في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وازدادت المكالمات عبر الإنترنت على «مسنجر» و«واتساب» التابعين لـ«فيسبوك» بأكثر من الضعف في المناطق الأكثر تضررا من فيروس «كورونا» المستجد، وفقا لمنشور لنائب رئيس التحليلات أليكس شولتز، ونائب رئيس الهندسة جاي باريك، حسب «فرانس برس».

وأوضحا «مع انتشار الوباء والتزام عدد متزايد من الأشخاص إجراءات التباعد الاجتماعي، يستخدم المزيد من الناس تطبيقاتنا».

وكان معظم الاستخدام المتزايد في خدمات المراسلة المجانية لـ«فيسبوك» والتي لا تحقق عائدات الإعلانات، وفقا للمديرين التنفيذيين.

وتابع باريك وشولتز: «نحن لا نستفيد من الخدمات المستخدمة أكثر من المعتاد، ونرى تراجعا في نسبة الإعلانات في البلدان التي تتخذ تدابير صارمة للحد من انتشار كوفيد 19». وأضافا أن الاستخدام المرتفع في مجموعة تطبيقات «فيسبوك» لم يسبق له مثيل.

وتعد «فيسبوك» التي تضم أكثر من ملياري مستخدم، من بين العديد من الشركات التي يتوقع أن تتأثر بشدة جراء أزمة تفشي فيروس «كورونا».