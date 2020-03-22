«كورونا»: السليفي لمتابعة المعزولين في منازلهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 10:07 صباحا
بولندا تطلق تطبيق «هوم كوارنتين» للتأكد من التزام المرضى الحجر المنزلي (أ ف ب)

تتابع السلطات الصحية في بولندا مواطنيها الخاضعين لحجر صحي عبر تطبيق للهواتف الذكية، يمكن المعزولين من التقاط صور شخصية يرسلونها بشكل منتظم لإخطار السلطات بأنهم يلتزمون منازلهم، في مساع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب الناطق باسم الوزارة الرقمية كارول مانيز، فإن «الأشخاص في الحجر الصحي لديهم خيار: إما تلقي زيارات غير متوقعة من الشرطة، أو تحميل هذا التطبيق»، حسب «فرانس برس».

وقال إن تطبيق «هوم كوارنتين» مخصص للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي ومدته 14 يوما، بعد عودتهم من خارج البلاد.

ويستخدم التطبيق لتحديد الموقع الجغرافي وخاصية التعرف على الوجه، ما يسمح للمستخدمين المعزولين بتحديد مكانهم للسلطات للتأكد من أنهم يقيمون بالفعل في المنزل كما هو مطلوب.

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ويسجل المستخدمون أولا صورة ذاتية، من خلال التطبيق، الذي يطلب خلال أوقات مختلفة المزيد من الصور الشخصية على مدار اليوم. وينبه التطبيق الشرطة، إذا فشل المستخدمون في الرد في غضون 20 دقيقة.

وقالت الشرطة الجمعة إنها فرضت غرامة قدرها 500 زلوتي (111 يورو) على الشخص، الذي يخالف قواعد الحجر الإلزامي، مضيفة أن العقوبات قد تصل إلى خمسة آلاف زلوتي.

وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، أدخلت بولندا مجموعة من الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس، بما فيها إغلاق المدارس حتى عيد الفصح، وإغلاق الحدود أمام الأجانب. كما طلبت من السكان العمل من منازلهم.

وسجلت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، 425 إصابة بوباء كوفيد 19، وخمس حالات وفاة حتى الجمعة.

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