أول رحلة مأهولة لمركبة «دراغون» في مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 01:12 مساء
مركبة "كرو دراغون" موضوعة على صاروخ "فالكون 9" من سبايس اكس في فلوريدا (أ ف ب)

أعلنت «ناسا»، الأربعاء، أن أول رحلة مأهولة لمركبة «كرو دراغون» من صنع «سبايس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية، مقررة بين منتصف شهر مايو ونهايته.

وسيشكل ذلك أول رحلة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة إلى محطة الفضاء الدولية منذ العام 2011، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في بيان أن صاروخ «فالكون 9» (من صنع سبايس إكس) سيطلق كرو دراغون مع رائدي الفضاء التابعين إلى «ناسا» بوب بنكين وداغ هرلي من فلوريدا، وتهدف «ناسا» و«سبايس إكس» راهنا إلى تاريخ إطلاق بين منتصف مايو ونهايته.

في مارس نجحت المركبة برحلة ذهاب وإياب إلى محطة الفضاء الدولية، والتحمت بها على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر عن الأرض، حاملة دمية وأمضت المركبة ستة أيام في الفضاء قبل الهبوط مجددا في المحيط الأطلسي.

ومنذ سحب المكوكات الأميركية من الخدمة العام 2011، وحدهم الروس كانوا قادرين على إرسال رحلات مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، وقامت مركبات من صنع «سبايس إكس» بنحو 15 مهمة إلى محطة الفضاء الدولية منذ العام 2012 ناقلة المؤن والمعدات فقط.

ومن أجل خفض كلفة نقل الرواد بواسطة مركبات روسية، كلفت «ناسا» للمرة الأولى شركات خاصة مهمة نقل روادها، فإلى جانب «سبايس إكس» أبرمت عقدا آخر مع شركة «بوينغ».

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