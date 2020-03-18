الصين: تجارب سريرية على أول لقاح مطور لمكافحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 10:36 صباحا
بكين تقر استخدام أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية (الإنترنت)

بعد أقل من 24 ساعة على تجارب أميركية مماثلة، أقرت الصين، الثلاثاء، إجراء التجارب السريرية على أول لقاح مطور لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين، التجارب السريرية على لقاح تجريبي لعلاج الفيروس في مركز أبحاث في سياتل بولاية واشنطن، حيث تلقى عدد من المتطوعين جرعات من اللقاح التجريبي.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة «الشعب» اليومية أن فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب، يقوده الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

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وكانت الصحيفة نفسها نشرت تقريرا آخر حول تحالف استراتيجي بين شركة أدوية ألمانية وأخرى صينية، لتطوير وتسويق لقاح ضد الفيروس في الصين، حسب «سكاي نيوز عربية».

وأعلنت شركة الأدوية الألمانية «بيونتيك»، الاثنين، تحالفها الاستراتيجي مع الذراع الصيدلانية لمجموعة «فوسون غروب» الصينية لتطوير وتسويق لقاح ضد مرض «كوفيد-19» في الصين.

وستجري الشركتان الألمانية والصينية تجارب سريرية مشتركة على لقاح أطلق عليه اسم «إم آر إن إيه» من الشركة الألمانية، في الصين، حسب بيان من الشركة الألمانية.

وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة «فوسون فارما» الصينية بتسويق اللقاح في الصين بعد الموافقة التنظيمية، بينما تحتفظ الشركة الألمانية «بيونتيك» بحقوق تطوير اللقاح وتسويقه في بقية العالم.

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