متطوعون يتلقون أول لقاح تجريبي لعلاج «كورونا» (فيديو)

أثناء تجربة اللقاح المكافح المحتمل لكورونا على إحدى المتطوعات (لقطة من الفيديو)

داخل مركز أبحاث في سياتل بولاية واشنطن، تلقى متطوعون جرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من المقرر أن تتواصل هذه التجارب إلى غاية مطلع يونيو 2021.

ونشرت وكالة «أسوشيتيد برس» فيديو يظهر إحدى المتطوعات وهي تتلقى الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذا الوباء، حسب «سكاي نيوز عربية»، الثلاثاء.

وقالت المتطوعة بعد تلقيها أول جرعة: «أتمنى أن نتوصل للقاح فعال سريع وأن نتمكن من إنقاذ الأرواح ليتمكن الجميع من العودة لحياتهم الطبيعية في أسرع وقت».

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وأوضحت الباحثة في مركز كيزر للأبحاث في ولاية واشنطن، ليزا جاكسون: «نحن فريق فيروس كورونا في الوقت الحالي، وما من شخص إلا ويريد أن يقوم بما بوسعه خلال فترة الطوارئ الحالية».

وفيما كانت المتطوعة تتلقى جرعة اللقاح التجريبية، كان 3 آخرون ينتظرون دورهم حتى يشاركوا، ومن المرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 45، وسيتلقون جرعتين اثنتين في الشهر الواحد.