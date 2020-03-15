عٌمان تحظر استخدام الأكياس البلاستيك بدءا من العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 05:29 مساء
سياح يسبحون في نهر بمنطقة الشرقية العمانية، 27 نوفمبر 2018 (أ ف ب)

تفرض سلطنة عمان حظرا على استخدام الأكياس البلاستيكية بدءا من العام المقبل في إطار الجهود المبذولة للحد من التلوث، وفق ما أعلنت وزارة البيئة الأحد.

وتتميّز سلطنة عمان الواقعة في جنوب شبه الجزيرة العربية بمناظرها الطبيعية الجبلية الاستثنائية والحياة البحرية الغنية، وفق «فرانس برس».

وأشارت وزارة البيئة والشؤون المناخية في بيان «يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بهدف حماية البيئة العمانية».

وحذرت من أن المخالفين ستفرض عليهم غرامات تصل إلى ألفَي ريال عماني (4600 يورو) عندما يصبح الحظر ساريا في الأول من يناير 2021 مع «تغريم الذين يكررون المخالفة ضعف ذلك المبلغ».

ووفقا للأمم المتحدة، اجتذبت سلطنة عمان التي اشتهرت كوجهة سياحية لمخيماتها الصحراوية ومشاهدة السلاحف خصوصا، 2,3 مليون سائح في العام 2018.

وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن «السلاحف والدلافين غالبا ما تأكل الأكياس البلاستيك إذ تعتقد أنها طعام».

وأضافت «عثر على كميات كبيرة من المواد البلاستيكية خصوصا الأكياس التي تسد المسالك الهوائية داخل مئات الحيوانات».

واتخذت بلدان عدة كانت آخرها الإمارات العربية المتحدة، إجراءات للحد من استخدام الأكياس البلاستيك.

وأعلنت أبوظبي الأسبوع الماضي أنها تعتزم حظر استخدام الأكياس البلاستيك في العاصمة الإماراتية بحلول العام 2021.

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