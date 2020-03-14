«آبل»: خطوات إضافية لحماية العاملين والزبائن من «كورونا»

أعلن تيم كوك، رئيس «آبل»، إغلاق متاجر المجموعة كافة خارج الصين حتى 27 مارس، في مسعى للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال كوك إن الشركة تعلّمت من الخطوات التي اتبعتها الصين، حيث أعادت المجموعة الأميركية العملاقة أخيرا فتح متاجرها، حسب «فرانس برس».

ولفت في بيان إلى أن «إحدى هذه العبر هي أن الطريقة الأنجع للحد من مخاطر تفشي الفيروس تكمن في تقليص كثافة الأشخاص وزيادة المسافة الفاصلة بينهم في المجتمع».

وأضاف كوك: «في ظل ازدياد نسبة الإصابات في أماكن أخرى، نتخذ خطوات إضافية لحماية العاملين لدينا والزبائن».

كذلك أشار رئيس المجموعة الأميركية إلى أن متاجر «آبل» الإلكترونية ستبقى مفتوحة فيما سيواصل العاملون خارج الصين ممارسة مهامهم خارج المكاتب عند الإمكان.

وتضم المجموعة ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية نحو 500 متجر في 24 بلدا حول العالم. وعلى رغم قرار الإغلاق، أشار كوك إلى أن العاملين بالساعة سيستمرون في تقاضي رواتبهم بصورة طبيعية.

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ولفت رئيس «آبل» إلى أن المجموعة وسعت سياستها في مجال الإجازات «لتشمل الظروف الصحية الشخصية أو العائلية المتأتية من فيروس كوفيد - 19» بما في ذلك الاهتمام بالأقارب المرضى والحجر الصحي الإلزامي والعناية بالأطفال بسبب إغلاق المدارس. كذلك تبرعت «آبل» بمبلغ 15 مليون دولار لمكافحة تفشي الوباء.

وإذ أشار إلى أن «تفشي فيروس كوفيد-19 حول العالم يؤثر على كل شخص منا»، أنهى كوك بيانه بأن شكر «الأبطال في الخط الأمامي (لمواجهة الفيروس) من أطباء وممرضين وباحثين وخبراء في الصحة العامة وعاملين في الخدمة العامة» حول العالم.

أعادت متاجر «آبل» الـ42 في الصين فتح أبوابها بعد إقفالها لأسابيع منذ الأول من فبراير في ظل التفشي السريع لفيروس «كورونا» المستجد في البلاد حينها.

أعادت متاجر الصين على اختلافها فتح أبوابها تدريجيا في الأيام الماضية وبدأت البلاد تستعيد عجلة الحياة الطبيعية ببطء. وأرغمت حالات الحجر الصحي الجماعية مصانع كثيرة على تعليق أنشطتها وإغلاق متاجر.

تضررت «آبل» جراء الوباء، إذ تعتمد بصورة كبيرة على مزودين صينيين ولديها سوق ضخمة في الصين.

ففي الشهر الفائت، أعلنت المجموعة الأميركية أنها لن تحقق إيراداتها المتوقعة للربع الثاني من العام كما أن الكميات المعروضة للبيع من هواتف «آي فون» ستتراجع بسبب وباء «كورونا».

وكانت «آبل» تتوقع إيرادات تتراوح بين 63 مليار دولار و67 مليارا للفترة ما بين يناير ومارس 2020، لكنها لم تكشف عن مستوى التراجع المتوقع في هذه المداخيل.