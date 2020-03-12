«تويتر» تطلب من موظفيها العمل من منازلهم خوفا من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 03:48 مساء
موظّفة تخرج من المقرّ الرئيسي لـ «تويتر» في سان فرانسيسكو، 13 أغسطس 2019 (أ ف ب)

طلبت شركة «تويتر» من موظّفيها في أنحاء العالم العمل من منازلهم في محاولة للحدّ من تفشّي فيروس «كورونا» الذي انتشر في العالم منذ ظهوره في وسط الصين في أواخر العام الماضي.

وحتى الآن، بلغت حصيلة الوباء في العالم نحو 4600 قتيل وأكثر من 126 ألف مصاب، وهو ما أدّى إلى وضع قيود على السفر، وفق «فرانس برس».

وأعلمت شركة «تويتر» موظّفيها في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان بوجوب العمل من المنزل في وقت سابق من هذا الشهر، فيما علّقت السفر غير الضروري ونشاطاتها في فبراير.

وقالت مديرة الموارد البشرية في «تويتر» جنيفر كريستي في تعليق نشرته على مدوّنتها الأربعاء: «لقد عدّلنا إجراءاتنا السابقة.. وأعلمنا موظّفينا في كلّ أنحاء العالم بوجوب العمل من المنزل. نعلم أن هذه الخطوة غير مسبوقة، لكننا نعيش في أوقات غير مسبوقة».

وبادرت العديد من شركات التكنولوجيا في العالم إلى فرض سياسات خاصّة لحماية موظّفيها من العدوى.

وفي هذا السياق، فرضت «غوغل» قيودا على زيارات مكاتبها في سيليكون فالي وسان فرانسيسكو ونيويورك، الإثنين، فيما شجّعت «أبل» الموظّفين على العمل من المنزل.

وأغلقت شركة «فيسبوك» مكاتبها في سنغافورة ولندن بسبب عمليات التنظيف والتعقيم التي قامت بها الأسبوع الماضي بعد اكتشاف إصابة موظفة بالفيروس.

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