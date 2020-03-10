«فيسبوك» و«تويتر» يتخذان تدابير بحق فيديو خاطئ شاركه ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 12:32 مساء
المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن في ميشيغن، 9 مارس 2020 (أ ف ب)

وضع موقعا «فيسبوك» و«تويتر» علامات تشير إلى محتوى خاطئ أو تم التلاعب به لمقطع فيديو أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاركته ويطال منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ووضع «فيسبوك» علامة «خاطئ جزئيًّا» على هذا الفيديو الذي تم تعديله ويظهر أن بايدن يؤيد الرئيس، كما صنّفه «تويتر» بأنه «متلاعب به»، وفق «فرانس برس».

ويبدو أن هذه الخطوات تشكل أرضية جديدة لمنصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع مسألة التضليل الإعلامي في السياسة وهي موضوع حساس.

وذكر موقع «فيسبوك» الذي اتبع سياسة تتيح للسياسيين نشر رسائلهم السياسية، أنه يجب تقصي حقيقة هذا الفيديو لأنه نشر قبل أن يشاركه الرئيس.

وقال ناطق باسم «فيسبوك»، «صنّف قسم تقصي الحقائق هذا الفيديو بأنه خاطئ جزئيًّا، لذلك نحن نعمل على الحد من نشره ومشاركته، كما أضفنا علامات تحذيرية للأشخاص الذين يشاهدونه أو يحاولون مشاركته أو شاركوه».

وأضاف: «كما أعلنا العام الماضي، ينطبق الأمر نفسه على السياسيين في حال مشاركتهم الفيديو بعد التحقق من محتواه».

وتستخدم «تويتر» للمرة الأولى سياسة جديدة لتحديد المحتوى المضلل.

وأعلنت هذه المنصة التي يستخدمها ترامب بشكل كبير أنها بدأت في الخامس من مارس فرض سياسة ضد المحتويات التي تم التلاعب بها بما في ذلك من قبل السياسيين.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره دان سكافينو المسؤول عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، بايدن وهو يقول أمام الحشود: «لا يمكننا سوى إعادة انتخاب دونالد ترامب حتمًا».

وقام ترامب بإعادة مشاركة الفيديو في وقت لاحق وحصد نحو ستة ملايين مشاهدة بحلول الإثنين.

لكن الفيديو اقتطع نهاية الجملة التي قالها بايدن في خطاب ألقاه خلال مهرجان انتخابي في ولاية ميزوري، في سياق حديثه عن ضرورة توحيد صفوف الحزب بعد الانتخابات التمهيدية.

وقال بايدن في الحقيقة: «سنعيد انتخاب دونالد ترامب حتمًا إذا بقينا متخاصمين في ما بيننا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يناير وفبراير لحساب «مالية الموقتة»
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
هبوط بورصات العالم وخسائر بالمليارات مع انتشار فيروس كورونا
اقتصاد
كاركاتير حليم - 8 مارس: اليوم العالمي للمرأة
كاريكاتير
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير
رئيس الكونغو: قائد المخابرات العسكرية مات مشنوقا
دولى
4 وفيات في انهيار فندق لعزل المصابين بـ«كورونا» شرق الصين
دولى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلوث الهواء يقلل عمر الإنسان 3 سنوات