جامعات عريقة تلجأ للإنترنت خوفا من كورونا

راكبو دراجات هوائية في حرم جامعة ستانفورد الأميركية العريقة في 12 مارس 2019 (أ ف ب)

ستوفر جامعة ستانفورد الأميركية لطلابها، اعتبارا من الاثنين، الحصص الدراسية عبر الإنترنت، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقالت الجامعة العريقة الواقعة في شمال كاليفونريا إنها تتوقع «أن يستمر عدد الإصابات المثبتة بمرض كوفيد-19 بالارتفاع في منطقتنا وفي أوساط جامعتنا».

وأكدت أن مجموعة كبيرة من النشاطات في الجامعة التي تضم 16500 طالب، ستلغى أو تعدل، حسب «فرانس برس».

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وفي بيان منفصل، قالت مديرة الجامعة، بيرسيس دريل، إن طالبين في ستانفورد عزلا نفسيهما بعد تعرضهما المحتمل لفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وأوضحت أن الطالبين غادرا مساكن الطلاب بانتظار نتيجة الفحوصات.

والجمعة، أعلنت جامعتان في ولاية واشنطن حيث سجل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس، أنهما ستعتمدان الدروس عبر الإنترنت.

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