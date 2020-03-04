إعادة ببغاوات مهددة بالانقراض إلى موطنها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 01:32 مساء
اثنان من ببغاء سبيكس في العام 2014 (أ ف ب)

أرسل 50 ببغاء «سبيكس» الزرقاء شبه المنقرضة من ألمانيا إلى البرازيل، الثلاثاء، في محاولة من دعاة الحفاظ على البيئة لإعادة هذه الطيور إلى بيئتها الطبيعية.

ووصلت هذه الببغاوات في طائرة إلى ولاية بيرنامبوكو في شمال شرق البلاد، على ما ذكرت وكالة «آي سي إم بيو» البيئية البرازيلية.

ونشرت الوكالة على حسابها في «تويتر» صورة لوزير البيئة ريكاردو ساليس وهو يحمل قفصا فيه واحد من تلك الطيور مع تعليق «فعلا وصلت!»، حسب «فرانس برس».

وستنقل الببغاوات إلى منشأة بنيت خصيصا في مدينة كوراكا في ولاية باهيا المجاورة، وفقا للوكالة البيئية البرازيلية، التي تعمل على هذا المشروع بالتعاون مع «جمعية حفظ الببغاوات المهددة» الألمانية.

وقالت الجمعية الألمانية على موقعها الإلكتروني «سيتم تدريبها خلال الأشهر القليلة المقبلة لإعادة توطينها في البرية».

وأوضح مسؤولون أن ذلك يشمل 21 يوما من الحجر الصحي، تليه نشاطات صممت خصيصا لمساعدة الطيور على التكيف مع المناخ والصمود في البرية.

ومع بداية العام 2021، ستطلق المجموعة الأولى من هذه الببغاوات في البرية، أما بقية الطيور فستبقى في منشأة للتكاثر.

وأعلن أن ببغاء «سبيكس» انقرضت في البرية في العام 2000 بسبب تعرضها للصيد الجائر، والقضاء على مواطنها الطبيعية والاتجار بها.

وما زال 163 منها على قيد الحياة في الأسر في كل أنحاء العالم، وفقا «جمعية حفظ الببغاوات المهددة» الألمانية.

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