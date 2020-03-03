استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط

أظهر استطلاع نشره موقع «ذي فيرج» أن سبعة أميركيين من كل عشرة يعتبرون أن «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط.

ويؤشر ذلك إلى التشكيك المتنامي من العامة إزاء دور هذه الشبكة الاجتماعية العملاقة، حسب «فرانس برس».

وبيّنت نتائج هذا الاستبيان، الذي أجري في ديسمبر على 1123 مواطنا أميركيا تحفظات كثيرة من المستخدمين إزاء إدارة «فيسبوك» للبيانات الخاصة.

وحدهم 41% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يثقون بما فيه الكفاية بـ«فيسبوك» لتشارك المعلومات. ومن بين الأسباب المقدمة لعدم استخدام هذه المنصة، تصدر الخوف من إساءة استخدام البيانات الخاصة القائمة.

في المقابل، حازت «مايكروسوفت» و«أمازون» و«نتفليكس» و«آبل» و«غوغل» على المستوى الأعلى من الثقة لدى العامة بين الشركات العاملة في القطاع.

كذلك أفادت أكثرية ساحقة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم بأنهم سيشعرون بخيبة أمل إذا ما توقفت هذه الشركات عن العمل. لكن هذه النسبة تتدنى إلى 55% لدى السؤال عن مشاعرهم إزاء فرضية زوال محتمل لـ«فيسبوك»، و43% مع «إنستغرام» (المملوكة لـ«فيسبوك») و33% فقط لدى السؤال عن «تويتر».