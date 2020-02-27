«فيسبوك» تحظر الإعلانات عن فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 11:18 صباحا
«فيسبوك» تحظر الإعلانات عن فيروس «كورونا» (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شركة «فيسبوك» الأربعاء، أنها ستحظر الإعلانات عن منتجات علاج فيروس «كورونا» أو الوقاية منه، بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.

وأسفر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، عن وفاة أكثر من 2700 شخص، وفقا لوكالة «رويترز».

ويأتي إعلان «فيسبوك» في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي تدقيقًا بشأن نوع المحتوى الذي يُنشر على منصته، لا سيما المواد التي تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارا مفبركة.

وقال متحدث باسم الشركة إن الإعلانات التي تتضمن رسائل مثل «أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100%» لن يُسمح بنشرها على المنصة.

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