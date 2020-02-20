وفاة مخترع خاصية القص والنسخ واللصق في مجال الحواسيب

توفي لورانس تيسلر مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق» عن 74 عاما (أ ف ب)

توفي مخترع خاصية القص والنسخ واللصق المستخدمة في مجال الحواسيب خلال الأسبوع الحالي عن 74 عاما، على ما ذكرت شركة «زيروكس» في تغريدة.

وكان لورنس تيسلر المولود في نيويورك العام 1945 عمل لسنوات عدة لدى هذه الشركة الأميركية المصنعة للطابعات، وأوضحت الشركة: «الباحث السابق في زيروكس اخترع أوامر حاسوبية عدة من بينها القص والنسخ واللصق والبحث والاستبدال»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان لورنس وهو خريج جامعة ستانفورد في سيليكون فالي في كاليفورنيا، متخصصا في التفاعل بين البشر والحواسيب، وعمل مع شركات أمازون وآبل وياهو ومركز «زيروكس» للأبحاث في بالو ألتو.

ويبدو أنه استوحى خاصية النسخ واللصق من تقنية سابقة للعصر الرقمي تقوم على قص أجزاء من جمل مطبوعة ولصقها بواسطة شريط لاصق في مكان آخر، ودخلت هذه الخاصية في يوميات الأفراد بفضل «آبل»، التي أدرجتها ضمن حاسوب «ليسا» العام 1983 وحاسوب «ماكينتوش» في السنة التالية.

ووظف ستيف جوبز مؤسس شركة آبل، لورنس العام 1980 عندما كان لا يزال يعمل لدى «زيروكس»، وأمضى المهندس 17 عاما في هذه المجموعة وصولا إلى منصب كبار العلماء فيها.

وأسس بعد ذلك شركة ناشئة تعنى بشؤون التربية والتعليم وأجرى مهمات حول تجربة المستخدم لدى أمازون وياهو، وقال متحف تاريخ المعلوماتية في سيليكون فالي «كمبيوتر هيستوري ميوزيوم»، إن لورنس «كان يجمع بين المعلوماتية التي درسها واعتقاد راسخ بأن الحواسيب يجب أن تكون متاحة لأي شخص».