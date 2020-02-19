أكبر طبق «بلح البحر» بفضل التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 01:32 مساء
الرخويات حساسة جراء التلوث وتغير درجات الحرارة (أ ف ب)

في حدث ربطه الخبراء بتغير المناخ، نفق نحو نصف مليون من بلح البحر في المياه الدافئة والهادئة، بشكل غير معتاد على ساحل نيوزيلندا.

عثر براندون فيرغسون من أوكلاند على تلك الرخويات النافقة، في وقت سابق من هذا الشهر على شاطئ مونغانوي بلاف، قرب الطرف الشمالي من الجزيرة، حسب «فرانس برس».

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيرغسون مصدوما، وهو يمر بين الصخور المليئة بأصفاد بلح البحر وهو يقول: «كلها نفقت... لم يتبق شيء».

وأوضح العالم البحري البروفيسور كريس باترشيل من جامعة وايكاتو أن حدثا مماثلا طال أنواعا أخرى من الرخويات.

وقال: «يبدو أن القواسم المشتركة هي الظروف الحارة مع أشعة شمس قوية ومياه هادئة بشكل غير معتاد لفترة طويلة».

وأضاف: «هذا يؤدي إلى مزيج من إجهاد الحيوانات بسبب الحرارة ونقص في الأكسجين في المياه الهادئة جدا. وفي النهاية تستسلم... وكأنها طبخت وهي حية».

وتابع: «أعتقد أن السبب يعود إلى ظاهرة التغير المناخي». وقال العالم البحري من جامعة أوكلاند، أندرو جيفز، إنه من المحتمل أن تحصل المزيد من أحداث النفوق الجماعي نتيجة لتغير المناخ، مضيفا أن بلح البحر ستنتقل في النهاية إلى مياه أكثر برودة مع ارتفاع درجات الحرارة.

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