بالفيديو: رجل يطير في سماء دبي باستخدام جناح

صورة وفرتها «إكسبو 2020» في 17 فبراير 2020 تظهر فينس ريفيه المعروف باسم «الرجل النفاث» يحلق في سماء دبي (أ ف ب)

على ارتفاع 1800 متر في سماء دبي، حلق «الرجل النفاث» الفرنسي فينس ريفيه، مستعينا بجناح مصنوع من ألياف الكربون ومدفوع بأربعة محركات صغيرة.

ووصف المشهد بأنه إنجاز هو «الأول من نوعه في العالم»، حسب قول المنظمين لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء.

وحقق المغامر الفرنسي (34 عاما) المعروف بحبه للرياضات القصوى، هذا الإنجاز في 14 من فبراير مع شركائه في فريق «جيت من» الذين اعتادوا حتى الآن القفز نزولا في الجو من علو مرتفع.

ورحب معرض إكسبو 2020، الذي يفتتح في دبي في أكتوبر، بالإنجاز الذي يندرج في إطار مهمة المعرض في تحقيق «مشروع الطيران البشري».

وأكد البيان المشترك الصادر عن فريق «جيت من» و«إكسبو 2020» أن الإنجاز «هو الأول في العالم».

وحلق الفرنسي على ارتفاع خمسة أمتار فوق سطح مياه الخليج العربي «لمدة 100 ثانية» قبل أن يرتقي إلى ارتفاع 1800 متر ويعود من بعدها إلى المدرج.

وارتدى ريفيه جناحا مصنوعا من ألياف الكربون مزودا بأربعة محركات نفاثة صغيرة، قادرة على الوصول إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة.

وقال معرض «إكسبو 2020»، إن ريفيه نفذ في الرحلة التي استمرت ثلاث دقائق «مناورة التفاف كامل ومناورة دوران حاد على ارتفاع 1800 متر، قبل أن يفتح مظلته على ارتفاع 1500 ويهبط بسلام».

وأكد ريفيه في البيان أن الرحلة «نتاج عمل جماعي دقيق للغاية، حيث حققت كل خطوة صغيرة نتائج كبيرة. كل شيء كان مخططا له، وشعرت بسعادة غامرة لما تحقق من تقدم».

وأضاف: «أحد الأهداف التالية الهبوط على الأرض بعد التحليق على ارتفاع، دون الحاجة إلى استخدام مظلة هبوط».

وقام ريفيه العام الماضي مع طيار آخر يدعى فريد فوغين بالتحليق عبر كهف تيانمن، في إقليم هونان في الصين، في إطار هذا المشروع.