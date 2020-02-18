زاكربرغ في بروكسل للبحث في تنظيم قطاع الإنترنت

مارك زاكربرغ في نيويورك، 25 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

يعقد مؤسس شبكة «فيسبوك» الأميركي مارك زاكربرغ الإثنين، اجتماعات مع المفوضية الأوروبية للبحث في تنظيم قطاع الإنترنت قبل يومين من عرض بروكسل استراتيجيتها بشأن الذكاء الصناعي.

وأتت زيارة زاكربرغ مؤسس أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم التي تملك أيضا خدمتي «إنستغرام» و«واتس آب»، لبروكسل بعد أربعة أسابيع من زيارة قام بها رئيس سوندار بيشاي رئيس مجموعة «ألفابت» الشركة الأم لـ«غوغل». ودعا بيشاي الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى اعتماد «نهج متناسق» لتنظيم قطاع الذكاء الصناعي.

ويلتقي زاكربرغ نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة الشؤون الرقمية مارغريت فيستاغر ومفوض الشؤون الصناعية تييري بروتون والمفوضة الأوروبية للشؤون القانونية فيرا يوروفا.

وباشرت المفوضية الأوروبية «تحقيقا تمهيديا» حول «غوغل» و«فيسبوك» لمعرفة كيفية جمعهما لبيانات المستخدمين الشخصية ولأي أغراض.

وفي مقال رأي نشرته الإثنين، صحيفة «فايننشل تايمز» البريطانية المتخصصة بأوساط الأعمال، شدد زاكربرغ على أن «شركات التكنولوجيا العملاقة تحتاج إلى مزيد من القواعد التنظيمية».

وكتب «لا أظن أنه ينبغي على الشركات الخاصة أن تتخذ وحدها هذا الكم من القرارات عندما يتعلق الأمر بالقيم الديمقراطية الأساسية».

وأشار إلى أنه دعا العام الماضي إلى «قواعد تنظيمية في أربعة ميادين هي الانتخابات والمضامين المضرة والخصوصية والحق في نقل البيانات».