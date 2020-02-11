انطلاق «سولار أوربيتر» لاستكشاف العواصف الشمسية

صورة وفرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تظهر المسبار "سولار أوربيتر" (أ ف ب)

أطلق المسبار الأوروبي الأميركي «سولار أوربيتر»، ليل الأحد الإثنين، من فلوريدا باتجاه الشمس التي سيدرس خلال العقد المقبل عواصفها المشحونة جزيئات يمكن أن تسبب أعطالا على الأرض.

وفي إطار شراكة مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، أطلق صاروخ أميركي مسبار وكالة الفضاء الأوروبية بنجاح الأحد من كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا، وينقل عشر أدوات علمية لمهمة تقدر كلفتها بـ1,5 مليار يورو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت مسؤولة العمليات العلمية في المسبار جاين لوفور «كل شيء يحصل بصورة جيدة، ونُشر اللوحان الشمسيان اللازمان لشحن البطاريات بعد حوالى 75 دقيقة من الإقلاع، والقمر الصناعي يبدأ التحرك بسرعته القصوى».

وبعد مروره بمداري الزهرة ثم بعطارد، سيقترب المسبار الذي تبلغ سرعته القصوى 245 ألف كيلومتر في الساعة، إلى مسافة 42 مليون كيلومتر من الشمس أي أقل من ثلث المسافة بين الأرض والشمس.

وبعيد إطلاق المسبار، قال دانييل مولر الذي يعمل في مشروع وكالة الفضاء الأوروبية «أعتقد أن الأمر كان مثاليا، فجأة أصبح لدينا الانطباع بأننا متصلون بالنظام الشمسي بأكمله»، وصرحت هولي غيلبرت مديرة قسم علوم الفيزياء الشمسية في الناسا «لدينا هدف مشترك هو تحقيق أكبر استفادة علمية من هذه المهمة وأظن أننا سننجح».

وأوضح الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ماتيو برتومييه أن مهمة «سولار أوربيتر» ستتمكن من خلال هذا المسبار من معاينة الشمس بصورة مباشرة، والمسبار محمي بدرع حرارية، إذ تبلغ الحرارة حوالى 600 درجة مئوية.

وقال إيان والترز مدير المشروع في شركة «إيرباص» التي صنعت المسبار «عند الاقتراب جدا من الشمس، لا نواجه مشكلة في الطاقة بل في درجات الحرارة المرتفعة جدا»، وستضاف البيانات الجديدة إلى تلك التي جمعها مسبار «باركر» الذي أطلقته الناسا في 2018 واقترب مسافة أكبر بكثير من النجم (7 إلى 8 ملايين كيلومتر) لكن من دون تقنيات مراقبة مباشرة بسبب الحرارة المرتفعة للغاية.

وسيتمكن المسبار الأوروبي من خلال ست أدوات لالتقاط الصور عن بعد، من أخذ صور للشمس على مسافة غير مسبوقة، ومن شأن ذلك أن يظهر للمرة الأولى قطبي الشمس التي لا يعرف عنها حاليا سوى المناطق المدارية، كذلك ستستخدم أربع أدوات قياس «ميدانية» أخرى لسبر أغوار البيئة المحيطة بالشمس، ويكمن الهدف الرئيسي للمهمة في «فهم كيف تكون الشمس غلافها الجوي وتتحكم به»، على ما قالت آن باكروس المسؤولة عن إدارة المهمة والحمولة في وكالة الفضاء الأوروبية.

ويقع الغلاف الجوي في تيار مستمر من الجسيمات تسمى الرياح الشمسية، وهي متنوعة بشكل كبير، بطريقة غامضة، وتقطع أحيانا هذه الرياح عواصف ناجمة عن انفجارات تتسبب في إطلاق سحابة من المجال المغناطيسي وجسيمات مشحونة تنتشر في الفضاء.

ومن الصعب توقع حصول هذه العواصف التي لديها تأثير مباشر على كوكب الأرض. فعندما تضرب الحقل المغناطيسي للأرض، تتسبب في شفق قطبي جميل وغير ضار لكن يمكنه أن يكون أكثر خطورة مما هو عليه، وقال ماتيو برتومييه «هذا الأمر يعطل البيئة الكهرومغناطيسية لدينا، وهذا ما نسميه طقس الفضاء الذي قد يؤثر على حياتنا اليومية».

وحصلت أعتى عاصفة شمسية في تاريخ البشرية عام 1859 في ما عرف بـ«حدث كارينغتون»، وأدت هذه الظاهرة إلى ضرب شبكة التلغراف في الولايات المتحدة وصعق التيار موظفين واحتراق بعض الورق في المحطات، كما أمكن رؤية الضوء الشمالي في نقاط غير مسبوقة وصولا إلى أميركا الوسطى، وفي العام 1989 في مقاطعة كيبيك الكندية، أدى تغير الحقل المغناطيسي الأرضي إلى نشوء تيار كهربائي على درجة عالية تسبب بالتواتر إلى قطع التغذية عن شبكات الكهرباء وبانقطاع هائل في التيار الكهربائي.

كذلك، يمكن أن تؤدي الانفجارات إلى تعطيل الرادارات في المجال الجوي كما في العام 2015 في الأجواء الاسكندنافية والترددات الراديوية وتلف الأقمار الاصطناعية، وأوضح برتومييه «تخيلوا نصف الأقمار الاصطناعية مدمرة، ستكون كارثة للبشرية»، وأملت آن باركروس بأن تسمح مراقبة المناطق الشمسية المرتبطة مباشرة بمصادر الرياح بتطوير نماذج لتحسين رصد العواصف الشمسية.

وستستغرق رحلة المسبار عامين، أما مهمته العلمية فستحتاج إلى ما بين 5 و9 سنوات، لكن سيزار غارسيا مدير المشروع في وكالة الفضاء الأوروبية، قال إنه بعد عشر سنوات، سيبقى لدى المسبار ما يكفي من الوقود لمواصلة عمله.