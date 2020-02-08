درجة حرارة قياسية بالأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 10:07 صباحا
مشهد لكتلة جليدية في أنتاركتيكا في التاسع من نوفمبر 2019 (أ ف ب)

كشفت الدائرة الوطنية للأرصاد الجوية، أن المناطق الأرجنتينية الواقعة في القطب الجنوبي شهدت، الخميس، أكثر الأيام حرا منذ بدء تسجيل البيانات في المنطقة.

ووصلت الحرارة خلال منتصف النهار في قاعدة إسبيرانسا وهي محطة علمية، إلى 18.3 درجة مئوية. ووفقا لمعهد الأرصاد الجوية، فإنه مستوى قياسي منذ العام 1961، وسجل المستوى القياسي السابق (17.5 درجة) في 24 مارس 2015، وفق «فرانس برس».

وفي قاعدة مارامبيو، وهي محطة علمية أخرى، وصلت الحرارة إلى 14.1 درجة وهو مستوى قياسي لشهر فبراير منذ العام 1971، أما المستوى القياسي السابق فقد سجل في 24 فبراير 2013 مع 13.8 درجة.

وتملك الأرجنتين وجودا في القارة القطبية الجنوبية منذ 114 عاما حيث لديها العديد من القواعد العلمية، وهي إحدى الدول الموقعة معاهدة أنتاركتيكا التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 1961 وتحظر أي عسكرة للقارة.

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