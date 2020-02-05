تسرب صور من برمجية لـ«غوغل» في نوفمبر

تسربت صور من برمجية «غوغل فوتوز» في نوفمبر (أ ف ب)

أبلغت «غوغل» المشتركين في خدمة «غوغل تايك آوت» أن خللا معلوماتيا سمح لمستخدمين آخرين بالاطلاع على صورهم ومقاطعهم المصورة الشخصية.

وتسمح أداة «غوغل تايك آوت» بنسخ محتويات حساب عبر «غوغل» لحفظها في مكان آخر واستخدامها مع برمجية أخرى خارج إطار المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها.

وأوضح ناطق باسم الشركة ردا على طلب لوكالة «فرانس برس»: «نحن نبلغ بشأن خطأ برمجي طال مستخدمي غوغل تايك آوت الذين نسخوا صورهم ومقاطعهم المصورة بين 21 و25 نوفمبر».

وأضاف: «قد يكون هؤلاء المستخدمون تلقوا أرشيفا غير كامل أو صورا أو مقاطع فيديو ليست لهم وأصلحنا العطل وحددنا نطاق الحادث لمنع تكراره ونأسف لما حصل».

وذكر موقع «9 تو5 غوغل» أن أقل من 0.01% من مستخدمي برمجية «فوتوز» في «غوغل» معنيون بما حصل.

لكن ذلك قد يعني آلاف الأشخاص، إذ إن «غوغل فوتوز» تضم نحو مليار مستخدم، حسب ما جاء في مقال لـ«فاست كومباني» صدر في يوليو الماضي.