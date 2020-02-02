سلحفاة عملاقة تعيد الأمل لـ«جورج الوحيد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 03:53 مساء
سلحفاة عملاقة في المنتزه الوطني في غالاباغوس في أغسطس 2015 (أ ف ب)

أعلن المتنزه الوطني في غالاباغوس عثور بعثة علمية على سلحفاة عملاقة، قريبة من فصيلة «جورج الوحيد»، المنقرضة.

وتعتبر السلحفاة الشابة الأنثى المكتشفة ذات «أهمية كبيرة لأنها تحتوي على جينات وراثية من فصيلة كيلونويديس أبينغدوني، السلحفاة العملاقة في جزيرة بينتا، التي انقرضت وكان ينتمي إليها السلحفاة جورج» الشهير، على ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن المتنزه الوطني، وفق «فرانس برس».

تم التعرف إلى هذه السلحفاة خلال رحلة استكشافية إلى بركان وولف في جزيرة إيزابيلا، اتبعت خطى القراصنة وصيادي الحيتان القدامى الذين اعتادوا على ترك السلاحف للتخفيف من حمولة مراكبهم. ويراوح عدد السلاحف حاليًا بين 10 آلاف إلى 12 ألف سلحفاة في مساحة لا تتجاوز 600 كيلومتر مربع.

إلى ذلك، حدد الحراس والعلماء في المتنزه الوطني ومنظمة «غالاباغوس كونسرفنسي» غير الحكومية وجود 29 سلحفاة أخرى، هي 18 أنثى و11 ذكرًا، يحملون «جينات جزئية» من فصيلة «كيلونويديس أبينغدوني» في جزيرة فلوريانا.

ويعتقد الخبراء أن السلحفاة العملاقة تنتمي إلى فصيلة جورج، الذي نفق العام 2012 من دون إنجاب صغار بعد رفضه التزاوج في الأسر مع إناث من سلاسل قريبة، و«قد تكون منحدرة مباشرة من سلحفاة أصيلة لا تزال تقيم في محيط بركان وولف».

ويعد جورج رمزًا لأرخبيل غالاباغوس الواقع على بعد ألف كيلومتر من سواحل الاكوادور، والمصنف محمية تراثية طبيعية للإنسانية والمحيط الحيوي، نظرًا لفرادة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة فيه.

إلى ذلك، نُقلت ثلاثون سلحفاة عُـثر عليها خلال الرحلة الاستكشافية التي دامت 10 أيام إلى مركز «فاوستو يرينا» في جزيرة سانتا كروس، على أن تدرج السلاحف التي تحمل جينات سلالة «كيلونويديس أبينغدوني» إلى برنامج التكاثر بعد انتهاء فترة الحجر الصحي. في المقابل، سيدرس المتنزه الوطني التدابير الممكن اتخاذها بشأن السلحفاة القريبة من فصيلة جورج.

ولا تزال غالاباغوس تضم 11 نوعًا من السلاحف العملاقة، بعد انقراض أربعة أنواع أخرى منذ وصول تشارلز داروين في العام 1835 إلى هذه الجزر، التي استلهم نظريته حول التطور من مشاهداته فيها.

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