«آبل» تغلق متاجرها في الصين

شعار شركة آبل يظهر على شاشة قبل بدء حفل إطلاق المنتجات الجديدة للشركة في 10 سبتمبر 2019 في كاليفورنيا (أ ف ب)

قررت شركة «آبل» إغلاق متاجرها في الصين حتى 9 فبراير، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة 259 شخصا في هذا البلد الآسيوي.

وقالت الشركة في بيان إنها اتخذت هذا لقرار احترازيا و«استنادا إلى نصائح كبار خبراء الصحة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتمتع منتجات «آبل» من هواتف «آي فون» إلى أجهزة «آي باد» اللوحية، بشعبية كبيرة في الصين القارية (من دون هونغ كونغ)، التي تعتبر إحدى الأسواق الرئيسية للمجموعة الأميركية خارج الولايات المتحدة.

وجاء على الموقع الإلكتروني بلغة ماندارين للشركة أن 42 متجرا للمجموعة في الصين كانت لا تزال مفتوحة، السبت، لكن كل المحلات ستقفل أبوابها اعتبارا من الأحد.

طالع: كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية

وإضافة إلى هذه المتاجر، قالت «آبل» إن مكاتبها ومراكز الاتصال التابعة لها ستبقى مغلقة حتى التاسع من فبراير. أما المبيعات عبر الموقع الإلكتروني فلا تزال متاحة.

ويتوقع أن يكون لقرار الإغلاق انعكاس محدود، فبسبب الوباء يلازم غالبية الصينيين منازلهم خوفا من انتقال عدوى الفيروس إليهم، وأغلقت غالبية المحال أبوابها وباتت شوارع المدن شبه خالية من المارة.

وتسبب فروس كورونا المستجد، حتى الآن، بوفاة 259 شخصا فيما أصيب 11791 شخصا في البلاد، على ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية السبت.