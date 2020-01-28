العثور على «الضفدع الزجاجي» في بوليفيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 10:47 صباحا
صورة وزعها متحف ألسيدي دوربينييه للتاريخ الطبيعي في بوليفيا في 27 يناير 2020 تظهر واحدا من الضفادع الثلاثة التي اكتشفت في كوتشابامبا (أ ف ب)

اكتشف فريق بحثي نوعا نادرا من الضفادع في المنحدرات الشرقية لجبال الأنديس البوليفية، وهي المرة الأولى في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ 18 عاما.

ويتميز هذا النوع من الضفادع البوليفية الذي يطلق عليه «كوكران فروغ» ببطن شفاف، ولذلك يلقب بـ«الضفدع الزجاجي»، حتى إنه يمكن رؤية قلوبها والمسالك الهضمية من خلال بطونها، وفق «فرانس برس».

وقال رودريغو أغوايو وأوليفر كوينتيروس من الفريق البحثي، الذي قام بالاكتشاف: «يعيد هذا الاكتشاف بصيص أمل إلى مستقبل هذا النوع من الضفادع، وهي أحد أكثر البرمائيات جاذبية في العالم، وإلى الأنواع الأخرى أيضا».

وصادف الفريق الضفادع في 8 يناير خلال مهمة لإنقاذ الزواحف والبرمائيات المهددة بمشروع كهرومائي، في متنزه كاراسكو الوطني في شرق كوتشابامبا، رابع كبرى المدن في بوليفيا.

وسيحاول الخبراء في مركز «كيارا» التابع لمتحف «أليسدي دوربينييه» تشجيع الضفادع الثلاثة على التكاثر، كجزء من استراتيجية الحفظ.

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